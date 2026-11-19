“Un día con testosterona”. “Once meses en T”. “Así me cambió la voz”. Basta buscar “Voz T” en TikTok para entrar en un rincón de la red social lleno de personas trans que documentan día a día los cambios en su voz. Algunas hacen actualizaciones periódicas para mostrar cómo avanza el proceso y orientar a quienes también están pensando en explorar cambios vocales. Si bien la mayoría del contenido está en inglés, también se cuelan videos en español bajo etiquetas como #VozEnT o #VozT. En YouTube, el fenómeno va un poco más allá, con tutoriales…

“Un día con testosterona”. “Once meses en T”. “Así me cambió la voz”. Basta buscar “Voz T” en TikTok para entrar en un rincón de la red social lleno de personas trans que documentan día a día los cambios en su voz. Algunas hacen actualizaciones periódicas para mostrar cómo avanza el proceso y orientar a quienes también están pensando en explorar cambios vocales. Si bien la mayoría del contenido está en inglés, también se cuelan videos en español bajo etiquetas como #VozEnT o #VozT. En YouTube, el fenómeno va un poco más allá, con tutoriales que prometen feminizar o masculinizar la voz en semanas, incluso en cuestión de días.

¿Pero qué significa eso de una “voz trans”? En algunos procesos de afirmación de género, la voz también entra en juego. No se trata de alcanzar una forma correcta de sonar, sino de encontrar una voz con la que la persona se sienta reconocida y cómoda. Porque, al final, la voz también es una carta de presentación. “Es importante que vaya acorde con tu forma de ser, con tu personalidad. Algo que pasa con personas trans, pero también con cisgénero”, dice Olga Bermúdez, logopeda experta en voz y en motricidad orofacial en entrevista con El Espectador. Cuando esa correspondencia no se da, algunas personas pueden experimentar disforia vocal, con efectos en su bienestar emocional, psicológico y la manera en que son percibidas socialmente.

Publicidad

Aun así, alrededor de la voz de las personas trans circulan varios mitos. Por ejemplo, que la única forma de modificarla es mediante una cirugía, que después de la pubertad ya no hay nada que hacer, que entrenarla consiste apenas en subir o bajar el tono o que existe una manera correcta de sonar “como hombre” o “como mujer”. Por eso, este diario consultó a especialistas para revisar qué hay de cierto en esas ideas, qué opciones existen hoy y cómo pueden explorarlas de manera segura quienes quieren hacer cambios afirmativos en su voz.

(Lea aquí: Daniela, la líder trans indígena que desafió los mandatos de género de su pueblo en México)

Algo en lo que coinciden las fuentes consultadas es que muchas personas trans llegan a consulta porque hay algo de su voz que les incomoda. A veces aparece en una llamada, cuando del otro lado las identifican con un género con el que no se identifican. Otras veces surge después de haber avanzado en distintos procesos de afirmación y sentir que la voz quedó desacompasada frente a esos cambios. En ese punto suele aparecer la pregunta sobre si el uso de hormonas ayuda en esta área.

Aunque cada caso es distinto, hay una diferencia que se repite. En personas transmasculinas, la testosterona puede engrosar los pliegues vocales y suele hacer que la voz se vuelva más grave. En personas transfemeninas, en cambio, el efecto no es igual de marcado. “Porque ya hay una estructura que está masculinizada, una laringe que está más grande, unas cuerdas vocales más gruesas y ese efecto no se revierte con el efecto hormonal”, explica José Ramón Díaz, médico otorrinolaringólogo. Por eso, cuando una mujer trans quiere modificar su voz, suele recomendarse el entrenamiento vocal o una cirugía.

Aun así, no hay una ruta única. Cada cuerpo responde distinto y tampoco todas las personas buscan los mismos cambios, así que la decisión se construye de manera personalizada. La exploración vocal no busca que todas las personas suenen igual. Tampoco es un proceso exclusivo de las personas trans. Las personas cisgénero, aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo que les fue asignado al nacer, también pueden buscar acompañamiento cuando sienten que su voz no las representa o simplemente quieren modificar alguna de sus características.

Para ello aparecen dos opciones: las vías terapéuticas, como el entrenamiento vocal o las intervenciones quirúrgicas. ¿Cómo funciona cada una?

Cambiar la voz de forma no invasiva y sin pasar por cirugía

El primer camino es la terapia de voz, acompañada por profesionales de fonoaudiología o logopedia. La idea no es únicamente llevarla hacia un tono más agudo o más grave. Allí se trabajan otras características que terminan definiendo cómo suena, como la resonancia, la melodía o la forma en que se articula el sonido.

“La voz no depende únicamente de la laringe y de la cuerda vocal donde se produce el sonido, sino de todos los modificadores superiores, los resonadores, que tenemos desde las cuerdas vocales hasta arriba”, explica Díaz. Es decir, esta también cambia a medida que pasa por otras partes del cuerpo, como la nariz, la lengua o el paladar, que terminan dándole matices distintos.

Antes de comenzar, se realiza una valoración de la voz y de las estructuras que intervienen en ella. El especialista menciona exámenes como la nasolaringoscopia, que permite observar las cuerdas vocales, revisar cómo se mueven y descartar alteraciones que puedan necesitar otro tratamiento. Se trata entonces de un acompañamiento constante, Díaz lo compara con el cuidado vocal de un cantante. “El mismo estudio que le haría un cantante, de esa forma debería ser el seguimiento de una persona que está participando en este tipo de proceso”.

Por su parte, Olga Bermúdez, logopeda —una especialidad también conocida como terapia de la voz y el habla—, trabaja estos procesos desde la exploración vocal. “La voz es más que un tono. Una voz es una melodía, una resonancia, una cadencia, el ritmo”, añade.

Después de una cirugía, señala, la logopedia puede ayudar a adaptar la fonación a las nuevas características de la laringe y a trabajar aquellos elementos que el procedimiento no modifica. Sin embargo, recomienda explorar primero hasta dónde puede llegar cada persona con entrenamiento antes de cualquier tipo de operación. “Yo siempre intento hacer un trabajo de exploración vocal para que tengamos esa voz deseada o que se identifique con nosotras sin necesidad de pasar por quirófano”. Para ello revisa la extensión tonal, la melodía, la resonancia y las posibilidades de la laringe y el tracto vocal. No todas las personas parten del mismo lugar ni pueden alcanzar exactamente los mismos registros, de modo que la meta tampoco se define de antemano.

De hecho, relata que cuando alguien llega pidiendo una “voz femenina”, Bermúdez devuelve la pregunta. “¿Para ti qué es una voz femenina, una voz más aguda, una voz más melódica, una voz con una resonancia más superior? Vale, pues esto es lo que vamos a trabajar”. Y hace una precisión importante. Las categorías de “femenino” y “masculino” no significan lo mismo para todo el mundo, así que el proceso busca encontrar los parámetros con los que cada persona se sienta cómoda. Cuando el entrenamiento no permite alcanzar el tono que la persona desea, algunas consideran después una intervención quirúrgica.

(Le recomendamos: ¿Cómo evitar que Grindr use tu información íntima para entrenar su inteligencia artificial?)

¿Cómo funcionan las cirugías para feminizar o masculinizar la voz?

Cuando el entrenamiento vocal no permite alcanzar los cambios que una persona busca, la cirugía puede aparecer como otra opción. No reemplaza necesariamente la terapia ni modifica por sí sola todos los elementos de la voz. Su intervención ocurre, sobre todo, sobre las estructuras que producen el sonido.

Publicidad

Antonio Ballestas, otorrinolaringólogo especializado en cirugías de feminización y masculinización de la voz, lo explica a partir de la anatomía. En una feminización, por ejemplo, se busca que unos pliegues vocales más largos y gruesos puedan producir sonidos más agudos. Para conseguirlo, algunas técnicas reducen la longitud de dichas cuerdas vocales y disminuyen su masa.

“Esto actúa como con las cuerdas de la guitarra, que si uno las tensa y las toca, el sonido va a ser agudo y, si hace lo contrario, va a ser grave”, comenta.

Publicidad

En el procedimiento que el especialista realiza, una parte de los pliegues vocales se une para acortar la superficie que vibra y otra se interviene para disminuir su grosor. El objetivo es elevar la frecuencia fundamental, es decir, llevar la voz hacia un tono más agudo. Pero ahí no termina el proceso.

Después de la cirugía, Ballestas recomienda entre dos y tres meses de terapia vocal. Tampoco hay un cambio inmediato. En su práctica, las pacientes permanecen alrededor de dos semanas en reposo absoluto de voz y, cuando comienzan nuevamente a hablar, es esperable que aparezca disfonía e incluso que al principio cueste producir sonido. Según explica, el resultado final suele apreciarse entre cuatro y ocho meses, aunque los tiempos varían según la persona.

Publicidad

¿Es seguro entrenar la voz por cuenta propia?

Todos los especialistas consultados coinciden en una advertencia. Aunque en redes abundan tutoriales para feminizar o masculinizar la voz, el entrenamiento vocal suele ser personalizado y no todos los ejercicios sirven para todas las personas.

Bermúdez explica que antes de empezar se tienen en cuenta aspectos como la postura, la posición de la lengua, el control del aire, la resonancia y hasta la conciencia corporal. “Hay muchas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de usar la voz. Es muy fácil, viendo un vídeo de Internet, intentar imitar y hacerlo con sobreesfuerzo. Si yo hago un ejercicio y no sé si lo estoy haciendo bien porque no tengo una persona que me está supervisando, puede ser que a la larga me haga daño y me genere una patología”, agrega.

Publicidad

“Esto es tan sencillo como ir a un entrenador físico o hacer deporte tú por tu cuenta. Tú por tu cuenta puedes generar malas posturas, puedes hacer movimientos erróneos, puedes hacer repeticiones y series que no te convienen. Pues esto es igual”, aclara.

Ese sobreesfuerzo puede terminar en tensión en el cuello o la garganta, fatiga vocal, ronquera o disfonía. Díaz pone como ejemplo los intentos de forzar una voz más grave mediante determinadas “impostaciones”. Si el ejercicio se hace de manera incorrecta, explica, los músculos de la laringe y el cuello pueden terminar trabajando de más. “Es lo mismo que le pasa a una persona que ya está ronca y disfónica y fuerza para que salga más. Al día siguiente, pues ya no va a tener voz”, añade Díaz.

Publicidad

Por eso, recomiendan que antes de empezar haya una valoración profesional que tenga en cuenta no solo cómo está funcionando la voz, sino también qué busca la persona y qué uso hace de ella en su vida cotidiana. Una persona que canta, por ejemplo, no necesita lo mismo que una persona que utiliza la voz de otra manera durante su jornada.

Por último, Bermudez advierte que, si bien existen estas formas de acompañamiento, esto no significa que las personas trans deban modificar su voz para encajar en una determinada idea de feminidad o masculinidad. Para ella, estos caminos deberían existir como una posibilidad y no como una exigencia para ser reconocidas por los demás.

Publicidad

Bermúdez señala que, idealmente, cualquier cambio vocal debería partir del deseo de la propia persona y no de la presión por alcanzar un cispassing, es decir, ser leída por los demás como una mujer o un hombre cisgénero. “O sea, realmente lo ideal sería que esto no existiera y que la persona que quiera cambiar su forma de hablar sea porque le apetece y no porque otra persona me vaya a juzgar. Sí quiero que quede claro que esto es una herramienta que se le ofrece a estas personas para poder solventar esta necesidad que la sociedad le está obligando a tener”, dice.

(Lea aquí: De la Espriella y sus primeros 100 días: ¿qué ha pasado con los derechos de mujeres y LGBT?)

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

Publicidad

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.