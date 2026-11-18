A principios de mayo, en el pueblo nahua de Acatlán, en el estado de Guerrero, al sur de México, se celebra la petición de la lluvia. Ese día, los hombres de la comunidad se visten con trajes y máscaras de jaguar, a semejanza de los antiguos guerreros, y en la cima del cerro donde se realizan los rituales pelean cuerpo a cuerpo. Según la creencia, cuanto más sangre corra, más contentos estarán los dioses y más abundante será la lluvia que hará crecer las cosechas.

Daniela Esmeralda Vázquez Matías creció sabiendo que ese lugar en el cerro le estaba reservado, y fue justamente ese lugar del que quiso huir. No porque no creyera en el ritual, sino porque no quería ocuparlo bajo el mandato de esa masculinidad.

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Nació en 1979 en Acatlán, un pueblo que no pasaba de 3.000 habitantes. Allí se habla náhuatl, la lengua del pueblo indígena más numeroso de México, cuyo nombre viene de una palabra que alude a hablar con claridad. Hoy Daniela es defensora de derechos humanos, pero para llegar hasta aquí tuvo que irse, transformarse y volver.

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Así es crecer con una identidad de género diversa en un pueblo indígena mexicano

“En esa comunidad los roles de género son muy marcados. Los hombres tienen que pelear, tienen que aguantar, tienen que ser fuertes y valientes. Y las mujeres, en esa época, se dedicaban al hogar, a la cocina y a ayudar a sus esposos a trabajar la tierra. Entonces, imagínate una persona como yo en un espacio así”, cuenta en entrevista con El Espectador.

Al nacer, le asignaron el sexo masculino y creció socializada como hombre. Además, era el único “varón” de su familia, en una cultura en la que a los hombres se les asigna la responsabilidad de dar continuidad al linaje. Esa responsabilidad pesaba, sobre todo, por parte de su padre. “El hecho de que yo como varón renunciara a esa masculinidad y a ese privilegio era algo que mi papá no podía entender ni aceptar, y yo creo que le causaba tristeza”, dice.

Creció sin referentes. Nunca había conocido a otra persona que experimentara esa tensión entre el sexo asignado y una identidad de género distinta. En Acatlán no existe ni siquiera un vocabulario para nombrar a mujeres lesbianas, a hombres gais y, mucho menos, a personas trans. Los términos más próximos son “tehzohuan”, que podría traducirse como “afeminado”, y “tehtlaka”, algo así como “machorra”. En cuanto a las sexualidades e identidades que escapan de la norma heterosexual y cisgénero, lo que impera es el silencio, pues no se castigan sencillamente porque jamás se nombra.

Aunque esta realidad se repite en distintas comunidades indígenas, el desconocimiento de las identidades de género diversas no es una regla general. En Oaxaca, por ejemplo, existe la creencia que el santo patrón de la ciudad, San Vicente Ferrer, creó los muxes, reconocidos como un tercer género dentro de la cultura. Se trata de personas a quienes se les asignó el sexo masculino al nacer, pero que viven y se presentan con características tanto masculinas como femeninas. No solo gozan de amplia aceptación sino que además son considerados una bendición.

Pero el silencio no borra la discriminación. “Cuando yo crecí recibí muchas burlas, mucho acoso de parte de los niños por mi comportamiento atípico de género, porque yo era súper femenina desde muy pequeña. Y la gente intuía que, al ser afeminada, me gustaban los hombres”, recuerda.

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) de 2021, en México había cinco millones de personas LGBTI+, el 5,1 % de la población de 15 años o más; es decir, una de cada 20 personas en ese rango de edad se identificaba dentro de la diversidad sexual y de género. De ese total, el 11 % se autoadscribe como indígena y el 5,2 % como afrodescendiente. Estas últimas, enfrentan formas particulares de discriminación derivadas de la interacción entre orientación sexual, identidad de género, origen étnico, ubicación geográfica y situación socioeconómica.

El hostigamiento en la escuela y la tensión en casa la empujaron a dejar Acatlán cuando apenas tenía 15 años. Llegó a Ciudad de México y allí hizo un enorme esfuerzo por seguir estudiando. Si en Guerrero la obligaban a llevar el cabello corto y el uniforme masculino, en la capital encontró un colegio en el que los hombres podían maquillarse y cada quien se vestía como quería. Fue en medio de los grupos de hippies, darks, góticos, que encontró un atisbo de libertad que le permitió iniciar su transición.

Vale recordar que desde 2010, México ha registrado importantes avances en la garantía de derechos LGBTIQ+. Hoy el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal, la mayoría de los estados permiten el reconocimiento legal de la identidad de género, y, desde 2024, una reforma federal prohíbe las llamadas terapias de conversión, prácticas sin sustento científico que buscan cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas.

Fue sobre el nuevo milenio que el cuerpo de Daniela empezó a parecerse al que siempre había soñado; en Guerrero, en cambio, cada visita familiar se convertía en un examen. Sus padres notaban los cambios y se preguntaban qué le estaba pasando a su “hijo”. Ella decidió esperar. Primero estudió Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales y se especializó en derechos humanos. Solo entonces, con una vida propia ya construida, los reunió para decirles que era una mujer trans y que ese era el camino que había elegido. Fue el comienzo de un rechazo que duró más de una década y que en Acatlán tiene nombre propio: “pinahuiztli”.

“Hay cosas que a la gente le avergüenzan, y la diversidad es una de ellas. Tener un hijo afeminado avergüenza. Yo era lo que le causaba vergüenza a mi familia, y mucho más porque mi padre siempre ha sido un hombre muy respetado, líder de la comunidad, que siempre fue a la iglesia. Tener un hijo así era motivo de pinahuiztli”, explica.

La familia suele ser el primer lugar donde se juega el destino de una persona diversa. Un informe de 2024 de la Fundación Human Rights Campaign (HRC) y la Universidad de Connecticut sobre jóvenes latinos LGBTQ+ encontró que, en la mayoría de los casos, el primer rechazo llega desde casa. El 58,7 % de los encuestados dijo haber sufrido rechazo de sus padres. Una situación que se agrava cuando se trata de jóvenes con experiencias de vida trans y no binarias. Según la investigación, el apoyo de las personas cuidadoras desempeña un papel importante en el bienestar, pues influye positivamente en su salud mental y autoestima, mientras que el rechazo puede deteriorar el bienestar físico y emocional.

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Por años, Daniela vivió su transición a escondidas del pueblo. Con el tiempo, empezó a correr el rumor de que el único hijo varón de la familia Vázquez se había ido a Estados Unidos y allá se había quedado. Todavía hoy, cuando ella llega a Acatlán, la gente intenta adivinar a qué familia pertenece. Le preguntan si es la nuera de alguien, hasta que responde que es hija de doña Celia. Desde entonces creen que es otra de las hermanas: la tercera.

“El rechazo familiar duró como diez años o más. Llevo muy poco tiempo con una buena relación con mi padre. Ahora mi papá me lleva a todos lados y dice: ‘Mi hija’. Es algo que me regocija mucho”, narra mientras esboza una sonrisa.

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Daniela no se ve a sí misma como un caso de éxito, sino como la prueba de que el respaldo puede cambiar el rumbo de una vida, incluso cuando viene de una familia criada en la convicción de que su fe no se lo permite. “Creo que es un caso en el que la aceptación familiar te puede llevar a lugares de desarrollo profesional, personal, de autorrealización. Logré la aceptación de mi familia, pude estudiar una carrera gracias a ella, ahora trabajo en la organización y también he trabajado en instituciones. La mayoría de la gente me ha tratado con respeto, y creo que eso no debería ser la excepción. Casos como el mío deberían ser la regla. Todas las personas, sin importar si son indígenas, si son pobres, deberían tener derecho a la autorrealización y a alcanzar su propia felicidad”, concluye.

Vivir como una pirata del género en pueblos colonizados

Para Daniela, los roles de género no siempre fueron así. Cree que el colonialismo no solo cambió las creencias religiosas de los pueblos indígenas, sino que impuso una nueva forma de ordenar los deseos y las identidades. “En México se tiene conocimiento de caciques indígenas que tenían relaciones homosexuales, pero al llegar la Iglesia todo esto se satanizó y se estigmatizó. Ahora las comunidades indígenas creen que la idea de solo dos géneros o de solo la heterosexualidad es parte de ellas”. Y cataloga este hecho como una falta de memoría histórica que no se quiere recuperar por el predominio de las iglesias en todas las comunidades indígenas.

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Cuando piensa en esa memoria perdida, piensa en su abuela. En comunidades donde las mujeres solían tener muchos hijos, ella tuvo solo uno: el padre de Daniela. “Se casó, pero no quería tener hijos, y lo tuvo por obligación, para que su esposo no la abandonara. Me contaba que tomaba brebajes de hierbas medicinales para no embarazarse”. Una descendencia tan corta era rara entonces. Hoy, según el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el promedio de hijos por mujer indígena es de 2,3, una cifra que se ha reducido de forma significativa y que coincide con una disminución del embarazo adolescente.

La defensora de derechos humanos cree que su propia rebeldía viene de sus abuelas. “Yo siempre cito a mi abuela materna, porque fue una mujer que se rebeló contra esos mandatos. No le gustaba cocinar, no le gustaba atender la casa, no quería tener hijos. Le gustaba tomar su siesta, salir con sus amigas, ir de chorcha. Cuando murió su esposo, esa fue la vida que siguió. Era una mujer muy atípica. Para mí es un referente: una rebelde, una pirata del género de esa época. La quise mucho y la recuerdo mucho, y más en estas fechas de Día de Muertos”, agrega.

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en tanto que el rechazo puede deteriorar su bienestar físico y emocional. Daniela plantea que el cuerpo también es territorio, y que esa es una conversación pendiente dentro de los pueblos indígenas. Cuando se habla de la libertad de estos territorios indígenas, usualmente se hace referencia a la libre determinación y a la autonomía, pero se deja por fuera a las personas que las habitan.

“Tenemos que hablar también de ese territorio que es el cuerpo, y de sus deseos. Ahí hay una deuda. Las comunidades tienen que reconocer que las personas diversas también somos valiosas y podemos aportar, porque al final de cuentas somos parte de ahí. Somos parte de la cultura y somos parte de la comunidad”, explica.

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Este año, Daniela cumplió 19 años dedicada a la defensa de los derechos humanos. Desde Almas Cautivas, la organización que lidera, acompaña a personas LGBTIQ+ privadas de la libertad y les ayuda a acceder a la justicia en un sistema que casi siempre las olvida. Para ella, ese trabajo es la continuación de su propia historia. “Mi anhelo de transformación no ha sido solo transformar mi cuerpo, mi imagen o mi entorno familiar. Siento que mi deber es demostrar que otras formas de vida son posibles, y que además de ser posibles, son posibilidades felices”.

Al momento de repasar todo su proceso, vuelve siempre al primer nombre que le dio su madre, cuando esperaba un hijo que algún día subiría al cerro a pelear por la gracia de la lluvia: Ixaha, “ojos llenos de agua que no se ha derramado”. Durante un tiempo, Daniela se reconoció en él, porque así se sentía: con la mirada contenida, llena de preguntas sobre quién era y hacia dónde iba. Hoy no reniega de ese nombre, ni de aquella lluvia que nunca llegó a caer. Lo conserva con cariño. “Lo guardo, lo llevo y lo uso como seudónimo. Pero he dejado de ser Ixaha, ya no tengo los ojos llenos de lágrimas a punto de derramar, ahora soy Daniela, una mujer feliz”, concluye.

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Este diario conoció la historia de Daniela durante el encuentro de la Red Popular Regional de Trabajo Comunitario LGBTIQ+, que reunió a 24 organizaciones de 14 países de América Latina dedicadas al trabajo comunitario.

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