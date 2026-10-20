¿Qué hay detrás de la cruzada de De la Espriella contra el lenguaje inclusivo?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró una “lucha frontal” a lo que denomina “wokismo” y puso el lenguaje inclusivo en la mira de su “contrarrevolución cultural”. Así lo dijo el pasado 15 de octubre, cuando anunció que buscaría cambiar el nombre del Ministerio de Cultura para incluir la palabra “patrimonio” y expuso su intención de combatir frontalmente una corriente en la que agrupa distintas reivindicaciones sociales. Pero esa disputa va más allá de cómo hablamos, pues involucra qué identidades, derechos y formas de entender la…

El Gobierno de Abelardo de la Espriella declaró una “lucha frontal” a lo que denomina “wokismo” y puso el lenguaje inclusivo en la mira de su “contrarrevolución cultural”. Así lo dijo el pasado 15 de octubre, cuando anunció que buscaría cambiar el nombre del Ministerio de Cultura para incluir la palabra “patrimonio” y expuso su intención de combatir frontalmente una corriente en la que agrupa distintas reivindicaciones sociales. Pero esa disputa va más allá de cómo hablamos, pues involucra qué identidades, derechos y formas de entender la sociedad tienen lugar en el discurso institucional, advierten fuentes expertas en lingüística, filosofía e historia.

El lenguaje inclusivo se convirtió en uno de los blancos de esta ofensiva. Desde finales del siglo XX, el cuestionamiento al masculino genérico (es decir, usar palabras en masculino, como “todos” o “los ciudadanos”, para referirse a grupos en los que hay hombres y mujeres) impulsó la búsqueda de formas de expresión que permitieran nombrar a todas las personas. Con los años, se sumaron otras formas de expresión, como el uso de la “e” y los pronombres inclusivos como el “elle”. Estas alternativas han generado críticas gramaticales y políticas, pero quienes impulsan este uso del lenguaje, apuntan a la visibilidad de mujeres, niñas y personas con identidades de género diversas.

Publicidad

“La cultura no puede seguir utilizándose como instrumento de la ideología. Las instituciones culturales del Estado pertenecen a todos los ciudadanos y como Estado debemos garantizar la libertad cultural, no fabricar una cultura oficial que le sirva al gobierno de turno”.



Ante… pic.twitter.com/GHG8OX25FM — MinCultura Colombia (@mincultura) October 15, 2026

(Lea aquí: ¿Qué es el wokismo, a lo que De la Espriella le declaró una “lucha frontal” en Colombia?)

En el pronunciamiento, De la Espriella agregó que “esta corriente liberticida impone a través de la violencia física y verbal sus postulados en la educación, el lenguaje inclusivo, y como se ha dicho, en la cultura”. En esa misma línea, redujo distintas expresiones de organización social a “colectivos, denominaciones, siglas, y grupos concentrados en la promoción del relativismo moral”. Esta postura, la “lucha frontal contra el ‘wokismo’” no es exclusiva de su Gobierno, pues el término ha sido utilizado por sectores de la derecha en otros países de la región como parte de sus cuestionamientos a los derechos de las personas LGBTIQ+.

Para Catalina González Quintero, profesora asociada del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigadora en filosofía moderna y retórica, esta manera de presentar las diferencias políticas no es casual. La filósofa encuentra en ese discurso una forma de convertir las posiciones contrarias en “adversarios morales”, particularmente a través de referencias religiosas.

Le puede interesar

“Yo creo que la nueva derecha es muy clara en decidir que todo tipo de manifestaciones políticas contrarias son manifestaciones políticas inmorales, ateas. Él lo dice con esos términos, no dice seculares, dice ateas y, por tanto, son un enemigo”, explica.

A la docente le preocupa que este tipo de discursos se promuevan en un país que se reconoce como democrático, secular y pluralista. A su juicio, la nueva derecha presenta las posiciones políticas contrarias como amenazas morales, que también se extiende a todo aquello que agrupa bajo el término “wokismo”. Pero, ¿qué significa realmente esa palabra?

De una reivindicación antirracista a un enemigo político llamado “woke o “wokismo”

“Despertar”, “despertarse” y “desperté”, esas son las conjugaciones que salen del término. Se trata de una palabra anglosajona derivada de wake, que significa despertar. Su historia, sin embargo, va mucho más allá de esa traducción. La expresión apareció por primera vez en un artículo publicado en 1962 por el novelista William Melvin Kelley. Décadas después volvió a cobrar fuerza con el movimiento Black Lives Matter, que denunció la violencia policial y el racismo contra las personas negras en Estados Unidos. Poco a poco, su uso se amplió para hablar de forma generalizada de las injusticias sociales.

El diccionario de Oxford lo recoge como una expresión relacionada con la conciencia sobre la desigualdad y las formas de opresión. Pero con el tiempo, los sectores políticos de derecha empezaron a utilizarlo de forma despectiva, para cuestionar posiciones consideradas “excesivamente” progresistas. Así, una palabra asociada inicialmente con la denuncia del racismo terminó convertida en una etiqueta bajo la cual se agrupan reivindicaciones feministas, derechos LGBTIQ+, políticas de diversidad, lenguaje inclusivo y otras discusiones que no necesariamente tienen un origen ni un propósito común.

“Lo que están haciendo es poner otra vez sobre la opinión pública un término que les sirva para construir un enemigo”, explica Li Cuéllar, profesional en historia y codirectore de Sentiido, en entrevista con El Espectador. Recuerda que, en otros momentos históricos, el darwinismo, el humanismo laico, el comunismo, el feminismo o la supuesta “ideología de género” también fueron señalados como “peligrosos”, muchas veces bajo la advertencia de que terminarían “destruyendo la familia”.

De hecho, bajo este argumento o el de la supuesta “ideología de género”, distintos gobiernos han cuestionado el lenguaje inclusivo. En febrero de 2024, el Gobierno de Javier Milei anunció la prohibición de este en la administración pública argentina, al considerar que “respondía a intereses políticos”. En Estados Unidos, Donald Trump ordenó en enero de 2025 que las entidades federales utilizaran categorías de sexo “masculino” y “femenino”, y que retiraran referencias institucionales de lo que su administración considera “ideología de género”. Unos meses después, en octubre, Nayib Bukele prohibió el lenguaje inclusivo en las escuelas públicas de El Salvador, esta vez con el argumento de “proteger el idioma” de supuestas “influencias ideológicas”.

(Le puede interesar: La ola de prohibiciones del lenguaje inclusivo en América Latina: ¿de qué se trata?)

¿El lenguaje inclusivo es un problema?

Las implicaciones de esta controversia no necesariamente terminan en la decisión individual de utilizar o rechazar determinadas expresiones. Para las fuentes consultadas, el asunto adquiere otra dimensión cuando son las instituciones públicas intervienen en las formas de nombrar y representar la sociedad.

Paola Isabel Mejía, magíster en lingüística de la Universidad Nacional e investigadora en análisis del discurso, glotopolítica y lenguaje de género, considera que el discurso del actual Gobierno debe analizarse también desde sus posibles efectos sobre el pluralismo, principio constitucional que garantiza el respeto por las diferencias. El problema, explica, no se limita a cuestionar términos como “niñas”, “todes” o el desdoblamiento “colombianas, colombianos”, sino que es una “exclusión de sujetos, testimonios y acontecimientos en la narrativa institucional”.

Por ejemplo, lo sucedido recientemente en el Museo Nacional, donde fueron retiradas más de 30 piezas relacionadas con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política, la Constitución de 1991 y otros acontecimientos de la memoria nacional. Esto, derivó en cuatro días de manifestaciones y plantones frente al recinto. Y este lunes, el juzgado 24 de Bogotá, ordenó al gobierno proteger las piezas retiradas y dispuso frenar el retiro injustificado de otras obras. Para la experta, esta medida, así como la oposición al lenguaje inclusivo, son casos en los que se compromete el pluralismo y la libertad académica.

(Le puede interesar: El Museo Nacional y el relato que De La Espriella quiere contar)

Las movilizaciones frente al Museo Nacional surgieron tras la decisión de retirar piezas relacionadas con la memoria histórica, la diversidad y el conflicto armado colombiano. Foto: Mauricio Alvarado.

“Una política que excluya contenidos únicamente por considerarlos ideológicamente inconvenientes, sin una evaluación real, pedagógica y científica, puede debilitar la libertad académica y el pensamiento crítico”, advierte. Para Mejía, el riesgo es que se empiecen a excluir ideas simplemente porque no coinciden con las posturas del Gobierno, cuando en una democracia deberían poder convivir distintas formas de pensar.

Publicidad

Sobre el lenguaje inclusivo, la investigadora añade otras interpretaciones. Explica que vale entender que las lenguas están vivas y se transforman con quienes las hablan. Son las personas las que incorporan, modifican o dejan de utilizar determinadas palabras, mientras que quienes estudian el lenguaje se encargan de describir y explicar esos procesos.

También agrega que la lingüística encuentra particularmente interesante en el lenguaje inclusivo. A diferencia de muchas transformaciones sociales que ocurren de manera espontánea, esta práctica nace de una decisión consciente sobre cómo se quiere nombrar a las cosas y las personas. Para ilustrarlo, recuerda cómo palabras provenientes del inglés, como “chat”, se han incorporado al español hasta dar lugar a verbos como “chatear” o “whatsapear”.

Publicidad

Con el lenguaje inclusivo, en cambio, “hay una postura de decir de manera consciente todes. Yo quiero decir de manera consciente que me digas en alguna denominación ella, él u otra. Entonces aquí estamos influyendo directamente el lenguaje con una decisión consciente que no solo recae en un especialista de la lengua”, dice.

Por su parte, Li Cuéllar añade que reducir el lenguaje inclusivo al uso de la “e” desconoce las distintas dimensiones de una práctica que también invita a reflexionar sobre las cargas negativas y los prejuicios que se reproducen al hablar. Por ejemplo, propone revisar expresiones como “aguas negras” y optar por “aguas residuales”, para evitar asociaciones negativas con el color negro que pueden reforzar prejuicios raciales hacia la población afrodescendiente. Se trata, en últimas, de prestar atención a las palabras que se utilizan y que pueden reforzar estigmas sobre algunas poblaciones.

Publicidad

Otra dimensión, explica, consiste en hacer visibles a las personas que históricamente han quedado comprendidas bajo expresiones masculinas. De ahí que se proponga nombrar tanto a mujeres como a hombres o recurrir a términos colectivos que permitan incluir otros géneros. Dentro de ese abanico también aparece el uso de pronombres como “elle”, empleado por algunas personas no binarias, que no se identifican exclusivamente como hombres o mujeres. A ello se suman alternativas como la “e”, la “x” o la “@” en el uso de algunas palabras escritas.

“Nadie está obligado a hacerlo. Y esta es una conversación muy importante. Por el hecho de que el lenguaje y los pronombres incluyentes existan no significa que la gente esté obligada a hacerlo. El hecho de que la palabra ‘chor’ exista no significa que si yo toda la vida había dicho ‘short’, ahora tenga que cambiarlo”, señala Cuéllar.

Publicidad

El antecedente del ICBF y la disputa por el lenguaje inclusivo

La discusión sobre el “wokismo” y el lenguaje inclusivo llegó apenas unas semanas después que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promoviera el uso de la palabra “niñez” como eje central de sus comunicaciones institucionales. La decisión generó cuestionamientos de personas y organizaciones sociales que advirtieron sobre el riesgo de dejar de nombrar específicamente a las niñas y, con ello, restar visibilidad a las violencias y desigualdades que las afectan de manera particular, como mayores niveles de violencia basada en género. La entidad, por su parte, aseguró que no había ordenado eliminar la palabra “niñas” de sus comunicaciones.

“Los malentendidos y los prejuicios al respecto son tan amplios que incluso las personas que dicen estar en contra del lenguaje inclusivo no lo están”, dice la filósofa González Quintero. Explica que recurrir a “niñez” en lugar de “niños y niñas” también puede ser una forma de inclusión, pues evitar el masculino genérico es una de las alternativas que se han promovido para construir comunicaciones no sexistas. Además, el término puede abarcar a las infancias trans o no binarias.. A su juicio, criticar el uso de “niños y niñas” es una forma de rechazar a las personas que buscan ser reconocidas y tenidas en cuenta al nombrarlas.

Publicidad

Para Cuéllar, parte de la resistencia al lenguaje inclusivo responde al temor de cuestionar estructuras que durante mucho tiempo se han dado por sentadas, no solo en el idioma, sino en la manera de comprender el género y las identidades. Reconocer otras formas de nombrar puede generar la sensación de que se está perdiendo un lugar que antes parecía incuestionable. “Se preguntan ahora cuál es mi lugar como hombre, cuál es mi lugar como mujer. La gente cree que está perdiendo visibilidad, cuando en realidad lo que está pasando es que se está ampliando la noción de sociedad”, agrega.

Y por eso concluye que uno de los principales problemas es reducir esta a dos bandos enfrentados. “¿Qué pasa si esta discusión la sacamos del plano de una batalla? ¿Qué pasa si nuestra conversación pasa de ser de una batalla a entender la complejidad de nuestra sociedad?”, concluye.

Publicidad

🟣📰 Para conocer más noticias y análisis, visite la sección de Género y Diversidad de El Espectador.

✉️ Si tiene interés en los temas de género o información que considere oportuna compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: lasigualadasoficial@gmail.com o ladisidenciaee@gmail.com.