Marchas del 8M en Bogotá, Cali, Medellín y otras ciudades: horarios y puntos de encuentro

Cada 8 de marzo se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de la Mujer. Aunque muchas veces se presenta como una fecha para felicitar a las mujeres, su origen y sentido van más allá. Pues es una jornada que recuerda la larga historia de lucha por los derechos de las mujeres. Por esa razón, cada año, miles de personas salen a las calles para denunciar las violencias basadas en género y las distintas formas de desigualdad, como la brecha salarial, la sobrecarga de los cuidados no remunerados o la escasa presencia de mujeres en los espacios de poder, entre muchas otras.

La fecha fue formalizada por Naciones Unidas (ONU) en 1975, pero su origen se remonta a varias décadas atrás, en medio de las primeras luchas de las mujeres. Una de las historias más recordadas se sitúa el 8 de marzo de 1908, cuando 129 trabajadoras murieron en un incendio en una fábrica textil de Nueva York mientras participaban en una huelga para exigir mejores condiciones laborales y el reconocimiento de sus derechos sindicales.

Aunque esta conmemoración tiene reconocimiento oficial desde hace 51 años, existen registros de jornadas anteriores por el Día de la Mujer. Una de ellas ocurrió el 28 de febrero de 1909 en Nueva York, cuando mujeres salieron a las calles para exigir el derecho al voto y mejores condiciones laborales. Durante años, estas movilizaciones se repitieron en distintos lugares sin el reconocimiento formal de gobiernos u organismos internacionales, hasta que décadas después Naciones Unidas oficializó el 8 de marzo como fecha de conmemoración.

¿Dónde serán las marchas del 8M en Colombia este 2026?

Este año, el 8 de marzo en Colombia coincidirá con la jornada electoral en la que se elegirá la nueva composición del Congreso de la República para los próximos cuatro años, Senado y Cámara de Representantes, y también se definirán las consultas presidenciales en las que la ciudadanía elegirá a los y las candidatas de cara a las elecciones presidenciales.

Por esta razón, varias organizaciones y colectivos feministas decidieron cambiar las fechas de algunas movilizaciones. Acá le contamos los días que se realizarán y los puntos de encuentro en diferentes ciudades del país.

Marchas 8M en Bogotá en 2026:

Viernes 6 de marzo de 2026: “Taller de cartelismo”, organizado por colectivas feministas de Soacha, un espacio para crear, expresarse y alzar la voz a través del arte y la serigrafía. La actividad se llevará a cabo en la carrera 8 #14-33 a las 5:00 p.m.

Viernes 6 de marzo: “Memorias Vivas: Tejiendo 8M”. Habrá feria de emprendimientos, presentaciones artísticas y espacios de memoria. La actividad se llevará a cabo en el Parque Country Sur de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sábado 7 de marzo: “Bulla contra la violencia de género”, organizada por la Batucada Manada Callejera en la Casa LGBTI Sebastián Romero. El evento incluirá batucada, reflexiones sobre las violencias que enfrentan las mujeres, artistas invitadas, y se realizará de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Sábado 7 de marzo: “Aquelarres de la media luna sur”. Se realizará una olla comunitaria, canelazo, espacios de cartelismo y presentaciones artísticas en la plazoleta V. Distrital, sede Bosa, de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

Domingo 15 de marzo: “Por la justicia de los cuidados y la vida garantizada”, la gran marcha feminista de Bogotá convocada históricamente por Somos un Rostro Colectivo. El recorrido iniciará a las 11:00 a.m. desde la estación de TransMilenio Minuto de Dios (avenida calle 80 con carrera 73A) y se dirigirá hasta el parque Villa Luz.

Marchas 8M en Medellín 2026:

Viernes 6 de marzo: “Marchemos juntas”. El Encuentro de Territorios del Valle de Aburrá se reunirá para marchar por una ciudad antipatriarcal, libre de violencias para las mujeres y para conmemorar sus resistencias. El punto de encuentro será el Parque Bolívar a las 2:30 p.m.

Sábado 7 de marzo: “El placer de decidir”. En el Pasaje Cervantes se realizará una jornada cultural con conversatorio, “estampatón”, “empapelatón” y otras actividades. El espacio iniciará a las 2:00 p.m.

Marcha 8M en Cali 2026:

Viernes 6 de marzo: “Plantón político y cultural” que se realizará en la Loma de la Dignidad desde las 4:00 p.m.

Marcha 8M en Barranquilla 2026:

Viernes 6 de marzo: Concentración feminista en la plaza Esthercita Forero (calle 74 #42F esquina). El encuentro, convocado por el colectivo Bloque Feminista BAQ, iniciará a las 4:00 p. m.

Marcha 8M en Pereira 2026:

Viernes 6 de marzo: “Toma contra la violencia de género”, una jornada de cine, memoria y resistencia en conmemoración del 8M. El encuentro iniciará a las 3:00 p. m. en el Parque Olaya Herrera, sector de las canchas.

Marcha 8M en Tunja 2026:

Sábado 7 de marzo: “En Tunja la revolución será feminista o no será”. Se realizará una movilización que iniciará a las 2:00 p. m. desde la entrada de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede central.

Marcha 8M en Sogamoso 2026:

Sábado 7 de marzo: “La lucha también se pinta”. Colectivas feministas planean encontrarse para conmemorar el 8M a través del arte, la memoria y la resistencia. El punto de encuentro será en la Av. 17 #20–124, Laguito, a las 2:00 p. m.

Marcha 8M en Yopal 2026:

Sábado 7 de marzo: “Juntxs somos más fuertes”. Se realizará una marcha que saldrá a las 3:30 p. m. desde el Parque de la Herradura hasta el Parque Ramón Nonato. Habrá un espacio para pintar y realizar una mandala colectiva.

Marcha 8M en Bucaramanga 2026:

Lunes 9 de marzo: Se realizará un plantón feminista en el parque San Pío desde las 3:00 p. m. para exigir consignas como que las mujeres no son territorio de conquista, declarar emergencia por los feminicidios y visibilizar el tema de los cuidados no remunerados.

Marcha 8M en Ibagué 2026:

Lunes 9 de marzo: “Por las víctimas del odio patriarcal, frente al fascismo criminal, resistimos en comunidad”. Varias colectivas feministas convocaron a una marcha a las 2:30 p. m. en la calle 25 con carrera 5, y la movilización se dirigirá hasta la plaza Murillo Toro.

Marcha 8M en Pasto 2026:

Viernes 13 de marzo: “Marcha feminista de antorchas 8M: las decisiones feministas cambian la historia”. Será un encuentro organizado por varias colectivas de mujeres y tendrá como punto de encuentro el Parque Bolívar a las 4:30 p. m.

Marcha 8M en Manizales 2026:

Sábado 14 de marzo: Habrá un espacio de “sembatrón” y armonización de mujeres en el ecoparque Los Yarumos desde las 9:00 a. m. En la tarde habrá una toma cultural con toques y actividades como foros y conversatorios en el barrio Solferino a las 4:00 p. m.

