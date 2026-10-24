Museo Nacional: colectivos protestan con clases de derechos sexuales y reproductivos

Con preguntas dirigidas al público, cifras escritas en hojas de colores y pancartas hechas a mano, siete organizaciones sociales llevaron una jornada de educación sexual y reproductiva a las escaleras del Museo Nacional. Una de las expositoras tomó el megáfono para explicar las diferencias entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género. A su lado, un cartel con ilustraciones y banderas de distintas identidades acompañaba la explicación. Las preguntas invitaban a quienes se acercaban a participar: ¿qué tanto conocemos…

Con preguntas dirigidas al público, cifras escritas en hojas de colores y pancartas hechas a mano, siete organizaciones sociales llevaron una jornada de educación sexual y reproductiva a las escaleras del Museo Nacional. Una de las expositoras tomó el megáfono para explicar las diferencias entre identidad de género, orientación sexual y expresión de género. A su lado, un cartel con ilustraciones y banderas de distintas identidades acompañaba la explicación. Las preguntas invitaban a quienes se acercaban a participar: ¿qué tanto conocemos nuestros derechos sexuales y reproductivos?, ¿sabemos cómo exigirlos?

La actividad se realizó este viernes 23 de octubre, en una nueva jornada de manifestaciones contra el retiro de las 63 piezas desmontadas en el Museo Nacional, ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella. Entre los objetos retirados había documentos relacionados con las luchas feministas, piezas vinculadas con los movimientos lésbicos y trans, y elementos que narraban procesos de paz y memoria política.

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Pancarta que explica las orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

La jornada da continuidad a las clases abiertas que comenzaron el 19 de octubre, cuando docentes y estudiantes de universidades como la Nacional y los Andes se reunieron en las escaleras del edificio para hablar sobre la memoria histórica y el papel de los museos. Esta vez, las organizaciones pusieron sobre la mesa los derechos sexuales y reproductivos, con clases sobre educación sexual, aborto, violencia gineco-obstétrica y derechos de las personas trans.

Con pañuelos verdes y una gran bandera trans cubierta de firmas que respaldan la exigencia de una ley que brinde garantías a esta población, el acto académico buscó explicar cómo las historias que se conservan en el Museo se relacionan con las luchas por el reconocimiento y la garantía de derechos en Colombia.

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Bandera de la Ley Integral Trans. Foto: Maribel Jaimes

¿Qué condiciones necesitamos para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos? Fue otra de las preguntas que guiaron la "clase a la calle". La jornada se realizó en medio de la preocupación de las organizaciones por la solicitud de la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, de echar para atrás la política de salud sexual y reproductiva que dejó firmada el Gobierno de Gustavo Petro durante sus últimos días. La petición de Hoyos llegó bajo el argumento de que la resolución tiene “cuestionamientos constitucionales y legales”, podría afectar la autonomía de los colegios y el derecho de madres y padres a elegir la educación de sus hijos. Por su parte, las organizaciones convocantes manifestaron rechazo a esta medida y defendieron el acceso a información basada en evidencia sobre sexualidad y derechos reproductivos.

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"Uno no cuida lo que no conoce", afirmó Lina Corredor, directora y fundadora de Aliadas, una agencia pedagógica por los derechos sexuales y reproductivos. Corredor señaló que más del 83 % de la población colombiana desconoce estos derechos. Cifra que según ella evidencia la necesidad de fortalecer la educación sexual y garantizar que las personas conozcan sus derechos y sepan cómo exigirlos.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDS) de 2025, solo el 80.2 % de las mujeres y el 72.9 % de los hombres entre 13 y 49 años reportaron haber recibido información relacionada con la sexualidad alguna vez en su vida. Sin embargo, es un número que se va reduciendo cuando se trata de personas que viven en regiones, tienen bajo nivel educativo y condición socioeconómica.

Según la entidad, aunque en el país se brinda información sobre sexualidad, esta suele concentrarse en la planificación familiar, especialmente en el uso de métodos anticonceptivos, la decisión de tener o no hijos y la prevención de infecciones de transmisión sexual. En cambio, otros asuntos igualmente importantes, la prevención de violencias sexuales, los derechos sexuales y reproductivos y las rutas de denuncia, suelen quedar relegados.

Así fueron las clases sobre aborto, sexualidad y derechos de las personas trans en el Museo Nacional. Foto: Maribel Jaimes

También se habló de las violencias basadas en género. En una de las pancartas se leía: “Nombrar la violencia es el primer paso para transformarla”. Debajo, varios recortes de prensa y cifras sobre feminicidios y otras formas de violencia contra las mujeres sirvieron para explicar cómo estas agresiones responden a patrones de discriminación y desigualdad, más allá de los casos particulares que llegan a los medios de comunicación.

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en lo que va del año se han reportado 96 feminicidios y 23 transfemincidios. Además, el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo ha documentado 47 homicidios a personas LGBTIQ+.

Una historia de luchas por la autonomía reproductiva

Las conversaciones sobre aborto y violencia gineco-obstétrica también llevaron a las organizaciones a recordar que los derechos sexuales y reproductivos tienen una historia de movilización social. Esa historia estaba representada en una de las piezas retiradas del Museo Nacional: el manifiesto internacional de la campaña por la contracepción, el aborto y el rechazo a la esterilización forzada, elaborado en Cali en diciembre de 1978, durante el Encuentro Nacional de Mujeres.

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El documento mostraba las reivindicaciones que las organizaciones feministas planteaban en esa época, como la posibilidad de decidir sobre la reproducción, acceder a métodos anticonceptivos y rechazar intervenciones realizadas sin consentimiento. Estas demandas forman parte de una trayectoria más amplia de luchas por la autonomía corporal y la participación de las mujeres en las decisiones sobre sus vidas.

Décadas después de aquel manifiesto, el acceso al aborto y la atención libre de violencias siguen siendo parte de las reivindicaciones feministas. En las escaleras del Museo Nacional, integrantes del Grupo Médico por el Derecho a Decidir y de Colectiva Justicia Mujer hablaron sobre el acompañamiento durante el aborto y la violencia gineco-obstétrica, que incluye prácticas como realizar procedimientos sin consentimiento informado, minimizar el dolor o impedir la compañía de una persona de confianza. “Los cuidados durante el aborto deben ser casi iguales que hay con el parto”, expresó una integrante de Colectiva Justicia Mujer.

Por ejemplo, frente al aborto, todavía hay un camino de obstáculos al que se deben enfrentar personas que quieren acceder a este derecho. Pese a que el país permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24, persisten barreras como la falta de información clara y oportuna, las demoras en la atención médica y las presiones del personal de salud para que las mujeres y personas gestantes desistan de su decisión. A estas dificultades se añade el temor frente al procedimiento, que también puede influir en el acceso oportuno a este derecho, de acuerdo con la ENDS.

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“Convocamos a este espacio en el Museo porque creemos que es importante reconocer la historia de los derechos sexuales y reproductivos. Negarlos o ponerlos bajo amenaza también pone en jaque la democracia y las instituciones que deben garantizar espacios seguros y libres de violencia, así como derechos fundamentales como la salud y la educación, para que las personas puedan vivir dignamente”, le dijo Corredor a El Espectador.

Las experiencias de vida trans y el subregistro

Entre las piezas retiradas el 15 de octubre de la sala "Hacer Sociedad" había unos zapatos diseñados para una mujer trans, un yembé vinculado con la batucada Toque Lesbiano, fotografías, recortes de prensa y archivos bibliográficos. Todos estos objetos documentaban décadas de experiencias y formas de organización de los movimientos LGBTIQ+.

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(Lea aquí: La historia de la bandera que acompañó las luchas LGBTIQ+ y fue retirada del Museo Nacional)

Yoko Ruiz, coordinadora territorial de la Liga de Salud Trans, participó en la jornada con una intervención alusiva a la Ley Integral Trans. Para ella, estar en el Museo Nacional hace parte de reclamar ese reconocimiento histórico y político que por mucho tiempo se les ha negado a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.

"Las personas trans luchamos por la memoria, por ser recordadas y porque las personas trans también somos artistas y tenemos derecho al arte", le comentó a este diario. Y agregó que la presencia de estos objetos, sus expresiones artísticas y sus luchas por los derechos que tienen y los que les faltan, permite ampliar los relatos sobre quiénes han contribuido a construir el país.

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La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) también cuestionó el retiro de las piezas y lo calificó como un acto de censura. Foto: Maribel Jaimes

Pero la discusión no se quedó allí, también llegó a los registros oficiales. Durante la jornada, las organizaciones hablaron de las dificultades para consignar adecuadamente la identidad de género de las personas trans en documentos como los registros de defunción. Según Sebastián León-Giraldo, también de la Liga de la Salud Trans, cuando una persona no es identificada de acuerdo con su identidad de género, la información disponible resulta insuficiente para establecer cuántas personas trans mueren y dimensionar las violencias que afectan a esta población.

La exclusión de sus experiencias de los registros oficiales y de los relatos históricos plantea problemas distintos, pero relacionados. En ambos casos, la falta de reconocimiento dificulta comprender la realidad de una población y sus aportes a la sociedad, explica León-Giraldo. Por lo que, considera, aún hay deudas pendientes en la garantía de derechos.

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Así, tras una jornada de más de cuatro horas, las organizaciones promovieron una conversación informada sobre los efectos que tiene la ausencia de garantías para ejercer estos derechos. La educación sexual integral, el acceso al aborto, la atención libre de violencia y el reconocimiento de las personas trans involucran responsabilidades institucionales y condiciones necesarias para tomar decisiones sobre el propio cuerpo.

Para las organizaciones, defender la memoria que estaba consignada en las piezas del Museo Nacional, implica explicar cómo se conquistaron los derechos que hoy se ejercen y qué obstáculos persisten para garantizarlos. “Vamos a seguir acá resistiendo, vamos a seguir tomándonos este espacio que es nuestro, que es del pueblo y que vamos a seguir compartiendo con las personas, no desde una postura donde les enseñamos solamente conceptos, sino donde podamos transmitir y, en doble vía, podamos aprender entre todos estos conceptos que hacen parte de nuestra historia”, concluyó David Zambrano, médico que trabaja en la garantía de los derechos sexuales y reproductivos.

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En la jornada participaron La Aliada, Fundación Oriéntame, la Liga de Salud Trans, Colectiva Justicia Mujer, el Grupo Médico por el Derecho a Decidir, La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y Primero la Gente. Con estas clases, las organizaciones se sumaron a las actividades que se desarrollan frente al Museo Nacional desde comienzos de semana.

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