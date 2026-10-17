Siete meses después, así van los casos de Jorge Alfredo Vargas, Ricardo Orrego y Poveda

En marzo, las redes sociales se inundaron de publicaciones bajo las etiquetas #YoTeCreoColega y #MeTooColombia. Mujeres que trabajaban o habían laborado en medios de comunicación comenzaron a relatar episodios de acoso sexual y laboral, abuso de poder y otras violencias que, hasta entonces, habían quedado relegadas a chats privados y conversaciones de pasillo al interior de las redacciones. Cerca de 300 testimonios llegaron a la plataforma creada entonces para recopilarlos. Lo que empezó como una sucesión de denuncias derivó en…

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En marzo, las redes sociales se inundaron de publicaciones bajo las etiquetas #YoTeCreoColega y #MeTooColombia. Mujeres que trabajaban o habían laborado en medios de comunicación comenzaron a relatar episodios de acoso sexual y laboral, abuso de poder y otras violencias que, hasta entonces, habían quedado relegadas a chats privados y conversaciones de pasillo al interior de las redacciones. Cerca de 300 testimonios llegaron a la plataforma creada entonces para recopilarlos. Lo que empezó como una sucesión de denuncias derivó en investigaciones de la Fiscalía contra algunos de los periodistas más reconocidos del país.

Siete meses después, muchas de esas historias ya no se cuentan como casos aislados. Frases como “si quieres crecer aquí tienes que portarte bien”, “no te conviene decir que no” o “yo puedo hacer que entres o que no entres” empezaron a mostrar algo más: cómo las promesas, las amenazas y las relaciones de poder dentro de los medios se convirtieron en herramientas para acosar y violentar a las mujeres.

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El punto de partida fue Noticias Caracol, luego de que varias periodistas acudieran a los canales internos de la empresa para alertar situaciones de acoso y abuso sexual en los que estarían involucrados los presentadores Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego. El efecto dominó, con otros medios, se generó cuando el canal informó públicamente que había activado sus protocolos para examinar las denuncias. Desde entonces, más mujeres comenzaron a reconocer experiencias similares y encontraron un momento propicio para hacerlas públicas.

Los relatos pronto alcanzaron otras redacciones, entre ellas las de El Tiempo, Red+ Noticias, RCN Televisión, Canal Capital, Canal Trece, El Espectador y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC).

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La magnitud de los testimonios empujó respuestas institucionales. En marzo, el Ministerio del Trabajo abrió canales de inspección y comenzó visitas a medios privados y públicos para revisar ambientes laborales, posibles situaciones de acoso y otros riesgos asociados. Paralelamente, la Fiscalía creó el Grupo de Tareas Especiales para la Investigación y Judicialización de las Violencias Basadas en Género en Entornos de Medios de Comunicación, una instancia especializada para abordar este tipo de casos con un enfoque diferencial.

En un país en el que la impunidad en los casos de acoso y violencia sexual sigue siendo elevada, pues supera el 90 %, según cifras de la Fiscalía, esta ola consiguió una respuesta relativamente rápida. Pero siete meses después, ¿qué ha pasado con las investigaciones?

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Así avanzan los casos contra Ricardo Orrego, Jorge Alfredo Vargas, Rafael Poveda y otros periodistas

De acuerdo con información entregada a El Espectador por la Fiscalía, al menos seis periodistas son actualmente objeto de investigaciones relacionadas con esta ola de denuncias. Este es el estado de cada uno de los procesos:

Ricardo Orrego, entonces subdirector de Deportes de Caracol Televisión: la investigación se encuentra en etapa de indagación. El 2 de octubre de 2026 fue radicada una solicitud de imputación por los delitos de acto sexual violento y acoso sexual, en contra de cinco mujeres. La próxima audiencia fue programada para el 19 de octubre de 2026 a las 4:00 p. m.

Jorge Alfredo Vargas, expresentador de Noticias Caracol: el caso se encuentra en etapa de investigación. Los días 3 y 4 de agosto se llevó a cabo la audiencia de formulación de imputación, es decir, se le comunicó formalmente los delitos que le atribuye. Vargas no aceptó los cargos. Ahora, la Fiscalía está dentro del plazo legal para presentar el documento con el que formaliza su acusación y expone los hechos y las pruebas que sustentan el caso.

Gabriel Meluk, exeditor de Deportes de El Tiempo: la investigación sigue activa en la Fiscalía y se encuentra en etapa de indagación, la fase inicial en la que se recogen elementos de prueba. El caso llegó a las autoridades por iniciativa de Jineth Bedoya Lima, directora de “No Es Hora de Callar” y editora de Género de El Tiempo, quien puso en conocimiento posibles casos de acoso sexual que habrían afectado a compañeras de la Casa Editorial. Su actuación se produjo después de que la revista RAYA publicara una investigación con los relatos de ocho periodistas y extrabajadoras que señalaron a Meluk por presuntos contactos físicos no consentidos, comentarios sobre su apariencia y otros comportamientos inapropiados.

Giovanni Celis, exdirector del noticiero Red+: hay dos investigaciones en su contra. Una se encuentra en etapa de indagación por hechos de acoso sexual y la otra, también activa, indaga por un posible caso de constreñimiento ilegal en contexto laboral, es decir, si hubo presiones o amenazas para obligar a alguien a hacer, decir o dejar de hacer algo contra su voluntad.

Rafael Poveda, periodista, presentador, director de Testigo Directo y del pódcast Más allá del silencio: la investigación continúa activa por presunto acoso sexual y laboral y se encuentra en etapa de indagación, es decir, en la fase inicial de recolección de elementos probatorios. En julio se conocieron dos denuncias publicadas por el movimiento Yo Te Creo Colega y, posteriormente, el 19 de agosto, la revista RAYA divulgó cuatro testimonios más que describían presuntos intentos de tocamientos no consentidos y ofertas laborales condicionadas.

Hollman Morris, periodista y exgerente de RTVC: la investigación continúa activa y se encuentra en etapa de indagación, luego de una orden de desarchivo emitida el 20 de abril de 2026, por presunto acto sexual violento contra la periodista y columnista María Antonia García.

Según informó el ente acusador, no tiene otras investigaciones activas relacionadas con las denuncias que surgieron a raíz del Me Too colombiano, además de los seis casos mencionados.

(Lea aquí: “Estamos perdiendo voces”: FLIP sobre el costo del acoso sexual y laboral en el periodismo)

Las barreras que encontraron las denunciantes en la justicia

Ana Bejarano Ricaurte, codirectora de El Veinte y representante legal de una de las denunciantes en el caso de Jorge Alfredo Vargas, considera que reducir este proceso a la etiqueta de “Me Too colombiano” puede quedarse corto. La expresión remite al movimiento que tomó fuerza en Estados Unidos en 2017 y que tenía como fin acompañar los testimonios de quienes denunciaban distintas formas de abuso sexual. El movimiento cobró mayor fuerza tras las numerosas acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

Por el contrario, la experta considera que las dinámicas latinoamericanas han seguido otros tiempos. “El Me Too colombiano a mí me parece errado y yo he incurrido en ese mismo error. Desde el paradigma del Me Too, nosotros somos sociedades distintas, con procesos de información distintos y por esa misma razón, el Me Too colombiano o latinoamericano ha sido un proceso. No es un estallido de noticias”, explica en entrevista con El Espectador.

Señala que lo ocurrido en Noticias Caracol no fue entonces un punto cero, sino un nuevo momento dentro de una discusión mucho más larga sobre violencias que no se restringen al mundo del periodismo ni del entretenimiento. “En una sociedad tan estructuralmente machista, tan incapaz de reflexionar sobre sí misma como la nuestra, me parece que es un proceso que va a tardar mucho tiempo, que va a tardar muchos años, que no se agota con una explosión de denuncias”, dice.

Este proceso también ha obligado a revisar la respuesta de la justicia. La abogada considera que las denuncias recientes generaron algunos “campanazos” dentro del sistema y reconoce avances en la manera en que la Fiscalía empieza a aproximarse a los hechos.

“La Fiscalía sacó una resolución en la que habla del enfoque de género. Se han generado pequeños cambios, porque cuando se tiene un proceso judicial tan complejo como el nuestro, los cambios tienen que ser así de poco a poco. Ir pensando cómo empezar a entender, por ejemplo, la experiencia de la violencia basada en género probatoriamente. En términos también de la demanda y la denuncia, cómo entenderla a cabalidad. Y yo creo que eso está pasando”. Aun así, agrega que ha habido tropiezos con los jueces y juezas.

Por ejemplo, durante la audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas. Allí se abrió una discusión sobre hasta dónde debía llegar la reserva de identidad de las mujeres vinculadas al proceso. A una de las denunciantes se le pidió que se identificara frente al investigado, pese a que buscaba mantener su identidad anónima, con el fin de no enfrentar revictimización.

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La discusión cobró todavía más peso cuando tres de las cuatro denunciantes decidieron apartarse del proceso judicial que adelanta la Fiscalía. Entre otras razones, se les estaba pidiendo revelar su identidad dentro de un proceso que ellas ni siquiera habían llevado ante el ente investigador. Sus relatos habían sido presentados únicamente en los canales internos de Caracol Televisión y, según explicaron después, su intención era tramitar lo ocurrido en el ámbito laboral, no abrir un proceso penal.

La decisión de apartarse del caso abrió paso al escrutinio mediático, pero también dejó en evidencia cómo la falta de enfoque de género dentro de un proceso judicial puede terminar alejando a las víctimas de la justicia. Tener que exponerse frente al presunto agresor puede convertirse en una nueva carga para quienes ya atravesaron una situación de violencia, explica Bejarano.

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Por eso, las tres mujeres aclararon que retirarse del proceso no significaba retractarse de lo ocurrido. Consideraban que Caracol ya había adoptado medidas que, en sus palabras, les habían dado “verdad, justicia, seguridad y garantías de no repetición”. El caso también muestra que la reparación no tiene una única forma y puede ser distinta para cada víctima.

Aun así, eso no implica que la Fiscalía tuviera que cerrar el caso. En Colombia, el acoso sexual es un delito que puede investigarse de oficio, por lo que el proceso puede avanzar incluso sin que medie una denuncia formal.

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Hay otro elemento que atraviesa buena parte de estos casos y es la exposición a la que pueden quedar sometidas las mujeres. Las denunciantes de Jorge Alfredo Vargas insistieron en proteger su identidad para evitar que sus vidas quedaran reducidas al episodio de acoso. “Tenemos una historia, un nombre, una vida que debe continuar”, señalaron entonces. Ese reclamo apareció, aunque en otro escenario, alrededor de las denuncias contra Rafael Poveda, director de Testigo Directo.

A finales de julio, el portal Yo Te Creo Colega y Brava News publicaron dos testimonios por presunto acoso y abuso sexual en su contra. Poveda rechazó los señalamientos y cuestionó la forma en que se había buscado su versión. La controversia aumentó después de que divulgara audios de una llamada con las periodistas, quienes luego reconocieron que esa conversación había sido “infortunada” y que les dejaba aprendizajes sobre el ejercicio periodístico. Entre ellos, cómo compartir información de interés público sin convertir a las denunciantes en blanco de escrutinio, hostigamiento o revictimización.

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Desde entonces, en redes sociales reaparecieron argumentos que cuestionaban que las mujeres acudieran a denuncias públicas en lugar de a la justicia o advertían que estos señalamientos podían sustituir el debido proceso. Por ejemplo, Sofía Vela, una de las mujeres que denunció a Poveda, terminó expuesta a burlas, cuestionamientos sobre su relato y amenazas de muerte. Se examinó su vida personal y se buscaron elementos para poner bajo sospecha no solo su testimonio, sino la forma en que las mujeres denuncian las violencias sexuales.

(Le recomendamos: La otra arista del caso Rafael Poveda: el mito de la “víctima perfecta” y la revictimización)

“No estoy de acuerdo con la justicia mediática de litigar los casos en medios de comunicación. Eso me parece que no es adecuado, pero la opinión pública sí tiene derecho a pararle bolas a los asuntos, a los asuntos que sean de interés público. La violencia en contra de las mujeres es un asunto de interés público”, dice Bejarano.

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En Colombia, esa posibilidad existe gracias al escrache, una forma de denuncia pública relacionada con el ejercicio de la libertad de expresión y cuyo alcance ha sido establecido por la Corte Constitucional. Es utilizada principalmente cuando acudir a los canales institucionales no resulta posible, suficiente o deseable para quien denuncia.

“La Corte Constitucional ya reconoció este derecho en más de tres sentencias. Y lo que dice es: ‘Mire, tenemos un sistema de justicia tan estructuralmente injusto en contra de esa forma de criminalidad y de violencia. La impunidad es tan alta que tenemos que habilitarle a las mujeres que digan en público lo que les pasa, por lo menos esa es una forma de alcanzar la justicia o de acercarse a ella’”, señala Bejarano. Y aclara que el escrache y la justicia son vías distintas, pero que las mujeres al menos tienen esos dos caminos.

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Entre el interés público y la revictimización: el reto para los medios

En esa misma línea, Natalia López, subdirectora legal y de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), advierte que este tipo de denuncias también puede constituir información de interés público. Para ella, la violencia basada en género, especialmente cuando ocurre en espacios laborales involucra a personas con poder y reconocimiento público, por ende, merece ser contada. Aunque eso no exime a los medios de sus obligaciones de verificación, contexto y cuidado.

“Estos temas sí tienen que ser abordados desde una perspectiva de género. Definitivamente, y la perspectiva de género implica tener conciencia del caso que se estaba mencionando en la opinión pública. Esto no implica necesariamente darle la verdad a las mujeres, sino que no propiciar un espacio en donde ellas puedan ser revictimizadas”, le comenta a este diario.

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La discusión, sin embargo, no termina en la cobertura. López señala que cuando estas violencias ocurren dentro de las propias redacciones también pueden afectar la libertad de expresión. El acoso puede cruzarse con las jerarquías laborales y terminar condicionando qué temas cubre una periodista, qué oportunidades recibe o incluso su permanencia en el oficio. Si una mujer renuncia para dejar de exponerse a esas violencias, advierte, “se pierde una voz, se pierde también el pluralismo que nosotras, las mujeres, podemos generar”.

La advertencia de la FLIP resume, en parte, la otra cara de estos siete meses. Abrir la conversación fue un avance. Aprender a sostenerla sin convertirla en un nuevo escenario de violencia sigue siendo una tarea pendiente. “Por el lado bueno, es una conciencia de un campanazo y por el otro lado hay que saber dar esa conversación porque estamos poniendo en riesgo a las mujeres también”, finaliza.

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*Nota de la editora: El Espectador hace parte del grupo de medios de comunicación del grupo Valorem, junto a Caracol Televisión y Blu Radio.

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