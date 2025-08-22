Ejército habría regalado granadas a paramilitares para cometer la masacre de El Aro

Salvatore Mancuso fue, junto a los hermanos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las declaraciones de dos fichas claves que financiaron las masacres de Ituango en 1996 y 1997 fueron reveladas por este diario en los últimos días. Se trata de las confesiones que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio. Ellos fueron aceptados por esa jurisdicción especial en junio de 2023, tras entregar información inédita de cómo se perpetraron las masacres. Por ejemplo, aseguraron que en la masacre del corregimiento de El Aro (octubre de 1997) varios comerciantes de ese...