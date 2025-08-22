No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Investigación
Ejército habría regalado granadas a paramilitares para cometer la masacre de El Aro

El Espectador revela la confesión de los hermanos Angulo Osorio, quienes admitieron que entregaron millonarias sumas de dinero, entre otras ayudas logísticas, a los paramilitares de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso en Ituango, Antioquia. Miembros del Ejército habrían entregado material de guerra a los paramilitares. Alias Iván Márquez aparece en las declaraciones.

David Escobar Moreno
22 de agosto de 2025 - 11:00 a. m.
Salvatore Mancuso fue, junto a los hermanos Castaño Gil, líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda ARCHIVO
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Las declaraciones de dos fichas claves que financiaron las masacres de Ituango en 1996 y 1997 fueron reveladas por este diario en los últimos días. Se trata de las confesiones que hicieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) los hermanos Francisco y Jaime Angulo Osorio. Ellos fueron aceptados por esa jurisdicción especial en junio de 2023, tras entregar información inédita de cómo se perpetraron las masacres. Por ejemplo, aseguraron que en la masacre del corregimiento de El Aro (octubre de 1997) varios comerciantes de ese...

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos. @Josedem18jescobar@elespectador.com
Maria Eugenia Velez Velez(56068)Hace 24 minutos
De "chismes" tan reales que son verdad aboluta,
enriqueparra1978(84821)Hace 1 hora
Estamos volviendo a los tiempos del año 2000 cuando las mafias del narcotráfico explotaban carros bomba para atemorizar, lo que facilitó el ascenso de Uribe Velez que dejó violencia y falsos positivos. El Presidente Petro debe alinear a la fuerza pública. Es posible que unidades dentro de las mismas fuerzas den información o entreguen a sus compañeros por dinero como ocurría por esas calendas. La derecha tiene sus mañas para recuperar el poder!
