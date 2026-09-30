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Firma de abogados creada por De la Espriella es condenada por declarar mal sus impuestos

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme una sanción de COP 571 millones contra De la Espriella Lawyers, fundada por el primer mandatario en 2002 y de la cual se desvinculó en 2025. Los magistrados del caso pusieron la lupa sobre un millonario contrato de asesoría jurídica a una EPS, la cual, según el senador Iván Cepeda, está relacionada con presunta corrupción en el sistema de salud.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
29 de septiembre de 2026 – 08:59 p. m.
Foto: Jhonatan Bejarano

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Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió condena a la firma de abogados que fundó el presidente Abelardo De la Espriella en 2002 y de la que se desvinculó en 2025 para iniciar su campaña con rumbo a la Casa de Nariño. Se trata de De la Espriella Lawyers, la cual, según el tribunal, no declaró el impuesto del IVA en un millonario contrato en su declaración de renta de 2018, cuando el ahora primer mandatario hacía parte del bufete de abogados. La decisión judicial, tomada el 22 de septiembre de 2026 y hasta ahora conocida…

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com
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