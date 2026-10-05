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Imputan cargos a empresario caleño por presunto vínculo con señalado narco, alias "Maracuyá"

Se trata de Jose Felipe de Lima Bohmer, quien habría participado en un supuesta operación para lavar dinero de la mafia con la compra de un cotizado megalote en Cartagena. En el negocio, dice la Fiscalía, también participó el extraditado narcotraficante alias “El Tuso Sierra”. El hombre de 60 años no aceptó cargos y afrontará el juicio penal en libertad. Su abogado insiste que el empresario no tiene vínculos con la mafia y que demostrará su inocensia.

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David Escobar Moreno
David Escobar Moreno
Javier García Rojas, alias Maracuyá, señalado por la Fiscalía como narcotraficante. / Ilustración: Eder Rodríguez.
Javier García Rojas, alias Maracuyá. Según la ONU, en Jamundí hay 1.700 hectáreas de coca. / Eder Rodríguez.
Foto: Eder Rodríguez

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Uno de los miembros de una prestigiosa familia de la sociedad caleña le fueron imputados cargos en un expediente en el que lo vinculan con una supuesta operación de lavado de activos que habría beneficiado a un grupo narcotraficante. Se trata del empresario José Felipe de Lima Bohmer, quien hace parte de una familia vinculada al sector financiero y que tiene vínculos políticos con importantes familias del Valle de Cauca. De acuerdo con el ente investigador, este hombre de 60 años habría hecho parte de un millonario negocio para adquirir un…

David Escobar Moreno

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.  Josedem18 jescobar@elespectador.com
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