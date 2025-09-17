Mintransporte y Dilian F. Toro, al Congreso a responder por recursos de regalías

Los citados al debate responderán preguntas sobre la ejecución de recursos de regalías. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Los recursos de regalías son unos de los favoritos de los corruptos. Año tras año, los escándalos de desviación de recursos, contrataciones amañadas, anticipos que no aparecen y proyectos suspendidos por varios meses, son solo la punta de un gran iceberg de corrupción que pasa desapercibido.

Para averiguar por el destino de los miles de millones de regalías invertidos en proyectos que quedaron en manos de los polémicos fondos mixtos, este miércoles 18 de septiembre tendrá lugar un debate de control político en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al que fueron citados la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, y la directora del DNP, Natalia Molina, junto a cuatro de sus subdirectores.

Además, también está citada la gobernadora del Valle Dilian Francisca Toro y el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz. Por el famoso Fondo Mixto del Valle, ahora llamado Gesprode, fue citada su directora, Catalina Hoyos Mercado, así como el rector de la Universidad del Valle, quien será interrogado por los contratos que la Fundación Univalle ha entregado de forma directa en ejecución de recursos de regalías.

El debate fue citado por el representante Duvalier Sánchez, del partido Alianza Verde, quien envió un cuestionario al Mintransporte, al DNP, a las gobernaciones del Valle y de Caquetá, al Fondo Mixto del Valle –hoy Gesprode- y a la Fundación Univalle. Este diario conoció las respuestas enviadas por estas entidades y que serán presentadas hoy en el Congreso de la República.

La doble calzada en Florencia

Uno de los proyectos que más preocupa, por su importancia en la región y por la cantidad de recursos invertidos, es el mejoramiento de la doble calzada que comunica a Florencia con el aeropuerto y con varios municipios del norte de Caquetá.

El pasado 2 de septiembre, los taxistas y transportadores del departamento bloquearon la vía al aeropuerto para protestar por lo que han llamado un “elefante blanco”, pues la carretera actual está en un estado deplorable que ha causado varios accidentes fatales y el fin de la obra no se ve cercano.

El proyecto fue priorizado en 2021 por el Órgano Colegiado de Administración y Decisión OCAD Centro Sur y se aprobaron más de 36 mil millones para contratar la obra y la interventoría. Ambas fueron encargadas al Fondo Mixto del Valle –hoy Gesprode–.

Este proyecto fue uno de los identificados por El Espectador en la base de datos construida a partir de la información del DNP sobre los procesos administrativos de control que tiene abiertos en proyectos financiados con regalías. De acuerdo con la información publicada en SECOP, el contrato de obra ha sido suspendido varias veces con argumentos tan disímiles como el exceso de lluvias, las extorsiones de las disidencias de las FARC y la suspensión de pagos decretada por el DNP.

El contratista recibió un anticipo de más de 10 mil millones en 2022 y la obra tuvo un plazo inicial de 18 meses, pero ya va por más de 30. Después de los retrasos, la obra fue reiniciada en junio pasado, luego de que el DNP levantara la suspensión de pagos al Consorcio Doble Calzada Florencia.

Esa decisión de levantar la medida preventiva fue cuestionada por el representante Sánchez, quien preguntó al DNP cuáles fueron los criterios tomados en cuenta. La entidad contestó que ha realizado tres visitas a la obra y envió las actas de cada una. En el acta de la última visita, realizada en julio de este año, el DNP pudo constatar que se incluyeron ítems no previstos en el contrato que fueron incluidos y pagados sin la aprobación del OCAD y sin ningún documento que justifique esos pagos.

También se evidenciaron cambios en los diseños que tampoco fueron aprobados y disminución en el número de luminarias LED, pues inicialmente se contrataron 114 pero luego se modificaron las cláusulas para reducir esa cantidad a solo 16. Aun así, el DNP explicó que la suspensión de pagos fue apelada por el contratista y su levantamiento obedeció a “criterios técnicos y jurídicos debidamente motivados que gozan de presunción de legalidad”.

Por tratarse de un proyecto crucial para el transporte en el departamento de Caquetá, el representante Sánchez también citó a la ministra María Fernanda Rojas, quien acudirá en calidad de apoyo técnico para esclarecer cuáles son las responsabilidades de cada entidad y cómo se puede resolver este asunto.

Por su parte, Gesprode respondió al representante Sánchez que el proyecto se encuentra actualmente con un avance técnico del 59,68% y un avance financiero del 65,81%.

La Gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, rechazó la invitación al debate y aseguró, a través de un trino en sus redes sociales, que se trata de un intento de difamación y una campaña política por parte del representante Sánchez, a quien acusó de ser “el webcamer del Congreso”, pues, en su opinión, Gesprode es una entidad sobre la cual ella no tiene ninguna injerencia ni responsabilidad.

Sin embargo, el representante Sánchez le recordó que el fondo mixto, hoy conocido como Gesprode, tiene como uno de sus accionistas al departamento del Valle del Cauca, el cual tiene un asiento en la junta directiva. El Espectador preguntó a la Gobernación del Valle quién es el representante del departamento en esa junta directiva y qué responsabilidades y funciones tiene, pero la entidad rechazó pronunciarse sobre el asunto.

