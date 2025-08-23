Envían a la cárcel a alias “Sebastián” y “Mono”, imputados por el atentado en Cali

Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando fueron capturados el pasado 21 de agosto por su presunta participación en el atentado terrorista de ese jueves en Cali. Foto: @FiscaliaCol

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los primeros dos investigados formalmente por el atentado perpetrado en Cali el pasado 21 de agosto fueron enviados a la cárcel. La decisión la tomó un juez de control de garantías de Cali, luego de escuchar las pruebas que la Fiscalía tiene en contra de Walter Esteban Yonda, alias “Sebastián”, y Carlos Steven Obando, alias “Mono”.

Ambos fueron detenidos por la comunidad, luego de la explosión que habrían accionado ellos mismos y que dejó a seis personas muertas y otras 77 heridas. La Fiscalía les imputó los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, concierto para delinquir, y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Ninguno aceptó cargos.

De acuerdo con las evidencias que reveló el ente investigador durante la audiencia de imputación de cargos contra los capturados, se trata de dos presuntos integrantes de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, al mando de Iván Mordisco. “Habrían transportado (desde Corinto, Cauca) y activado dos camiones acondicionados con varios cilindros cargados de un material explosivo a base de nitrato de amonio, polvo de aluminio y granadas”, agregó el ente investigador.

En atención a los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a Walter Esteban Yonda Ipía y Carlos Steven Obando Aguirre, por su presunta participación en el… pic.twitter.com/QnymqvfwyB — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) August 23, 2025

Alias “Sebastián” y “Mono” habrían parquearon los vehículos sobre una vía cercana a la base aérea Marco Fidel Suárez en la capital del Valle del Cauca y activaron “los artefactos mediante un mecanismo de mecha lenta y escapando de los automotores dejándolos abandonados”. El carro que efectivamente estalló fue el que activó “Sebastián”. El otro, por fortuna dijo el fiscal, no estalló.

El fiscal, adscrito a la Dirección Especializada contra las Organizaciones, agregó que ambos capturados “tenían una finalidad concreta: llevar dos carros ante la base aérea Marco Fidel Suárez, prenderlos (con explosivos adentro) y emprender la huida para no ser afectados por la onda explosiva”. Detalles de cómo se habría planeado el atentado los entregó el propio “Sebastián” durante el interrogatorio en su contra.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.