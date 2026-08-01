A prisión cinco personas por crimen de Camila Potosí: habrían pagado para extraer a su bebé

Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó cargos según el rol que cada uno habría tenido en los hechos. Foto: Fiscalía

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Cinco personas señaladas de participar en el asesinato de María Camila Potosí, una mujer embarazada en Cali (Valle del Cauca), fueron enviadas a prisión como medida de aseguramiento. El crimen, ocurrido el pasado 16 de julio, conmocionó a la ciudad por la crueldad con la que habría sido planeado y ejecutado.

Los presuntos implicados son Yulieth Cecilia Angulo Escobar, Nitzon Stiven Mondragón Cuero, Kevin Alexis López Orozco, Juan José Narváez Rodríguez y Edwin García Zuluaga. Todos fueron capturados el 30 de julio, en el marco de diligencias de registro y allanamiento adelantadas en distintos puntos del Valle del Cauca, luego de que la Fiscalía reuniera evidencia suficiente para vincularlos con los hechos.

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Un fiscal especializado de la Seccional Cali les imputó cargos según el rol que cada uno habría tenido en los hechos: feminicidio agravado, secuestro simple agravado y desaparición forzada agravada, además de alteración de elemento material probatorio. Ninguno de los cinco aceptó los cargos en su contra.

La historia comenzó a esclarecerse cuando familiares de la María Camila Potosí, una mujer de 21 años que se encontraba en avanzado estado de embarazo, denunciaron su desaparición. Ese reporte activó de inmediato el Mecanismo de Búsqueda Urgente y la Alerta Rosa. Sin embargo, el pasado 20 de julio, cuatro días después de su desaparición, el Cuerpo Técnico de Investigación halló el cuerpo sin vida de la mujer en el corregimiento La Buitrera. La bebé que esperaba no estaba con ella.

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Según pudo reconstruir la Fiscalía, los cinco procesados se habrían puesto de acuerdo previamente para engañar a la víctima y llevarla hasta un inmueble ubicado en el sector Alto de Polvorines. Allí, de acuerdo con la investigación, la mujer fue atacada en repetidas ocasiones con un arma cortopunzante para extraerle a la bebé que gestaba.

La reconstrucción del crimen revela una operación fríamente planeada, en la que cada uno de los implicados habría cumplido una función distinta. Angulo Escobar habría sido la encargada de transportar a la víctima en motocicleta hasta la vivienda donde ocurrió el ataque. Para lograrlo, según la Fiscalía, simuló estar también en embarazo, lo que le habría permitido acercarse a María Camilia y generar confianza. El día del crimen, la habría engañado con que la llevaría a una pañalera en el sur de la ciudad.

Una vez en el inmueble, Mondragón Cuero habría sido quien agredió directamente a la víctima, atacándola con el arma cortopunzante hasta causarle la muerte. En ese mismo lugar, mediante lo que la investigación describe como una cesárea artesanal, le habría sido extraída la bebé, que tenía ocho meses de gestación. Antes de abandonar la vivienda con el cuerpo de la mujer, los implicados habrían adelantado maniobras para ocultar rastros del crimen.

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El traslado del cuerpo también habría estado repartido entre los procesados. Narváez Rodríguez habría conducido el vehículo en el que movilizaron a la víctima hasta la zona rural del corregimiento La Buitrera, donde finalmente fue abandonada en el río Meléndez al sur de Cali. Mientras esto ocurría, García Zuluaga se habría encargado de vigilar los alrededores, tanto durante el ataque como en los recorridos posteriores, para advertir cualquier presencia policial.

Por su parte, López Orozco habría sido quien coordinó la logística general del plan, distribuyó los roles entre los demás implicados y garantizó el pago de COP 4 millones, suma que, según las autoridades, había sido pactada de antemano con Angulo Escobar a cambio de su participación.

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La investigación continúa abierta. Tras las capturas, el CTI y la Policía Nacional hallaron, en una zona boscosa de la ciudad, restos que podrían corresponder a la bebé de María Camilia Potosí. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses trabaja actualmente en su identificación.

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