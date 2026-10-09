Asimismo, el detenido es señalado por el ente investigador de trasladar en motocicleta al adolescente que disparó contra el exmandatario, en su finca, ubicada en zona…

Una fiscal de la Seccional Casanare imputó a Eduard Daniel Martínez Pinzón, el segundo capturado por la muerte del exalcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres Torres, conocido como “Jhon Calzones”. Según la Fiscalía General de la Nación, esta persona habría viajado desde Tunja (Boyacá) para ubicar a la víctima, identificar el lugar del crimen y participar en su ejecución.

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A la cárcel el segundo capturado por el asesinato de "Jhon Calzones" en Yopal

Asimismo, el detenido es señalado por el ente investigador de trasladar en motocicleta al adolescente que disparó contra el exmandatario, en su finca, ubicada en zona rural de Yopal. Según las investigaciones, el menor de edad habría descendido del vehículo y accionado un arma de fuego contra el exalcalde, quien murió posteriormente en un centro asistencial.

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La Fiscalía también señaló que el menor de edad logró huir de la escena del crimen, pero que, durante la huida, aceleró abruptamente la motocicleta y ocasionó un accidente. El joven fue retenido por la comunidad y entregado a las autoridades.

Por su parte, integrantes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y uniformados de la Policía Nacional capturaron a Martínez Pinzón el pasado 7 de octubre en un inmueble de Tunja, en cumplimiento de una orden judicial. Por estos hechos, fue imputado por el delito de homicidio con circunstancia de mayor punibilidad.

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El hombre no aceptó el cargo y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza la investigación judicial en su contra. Por estos mismos hechos, el adolescente aceptó su responsabilidad y permanece en un centro especializado, donde cumple una medida de internamiento preventivo.

El crimen del exalcalde “Jhon Calzones”

El exalcalde de Yopal (Casanare) Jhon Jairo Torres, conocido como “Jhon Calzones”, murió el pasado 29 de septiembre luego de ser atacado a tiros en la zona rural de la capital casanareña. Un video de seguridad captó el momento en el que dos personas que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta su finca y abrieron fuego contra él.

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“He recibido la lamentable noticia del fallecimiento del exalcalde de Yopal, Jhon Jairo Torres, luego de la intervención quirúrgica realizada por los especialistas del Hospital Regional de la Orinoquía”, aseguró el gobernador de Casanare, César Ortiz Zorro, a través de redes sociales.

De acuerdo con el reporte médico divulgado por el gobernador, los disparos comprometieron órganos internos de Torres. A pesar de la cirugía y de las maniobras de reanimación, el equipo médico no logró estabilizarlo y su fallecimiento se confirmó a las 12:23 de la tarde.

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