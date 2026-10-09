Corte Suprema absolvió a exgobernador Aníbal Gaviria por caso de la Troncal de la Paz
El exgoberador Aníbal Gaviría había sido acusado por los delitos de contrato sin cumplimiento de reguisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. La decisión fue tomada por la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia.
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En la mañana de este viernes 9 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, Aníbal Gaviria Correa, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
El exgobernador había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con un contrato celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, por un valor inicial…
El exgobernador había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con un contrato celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, por un valor inicial superior a COP 41.000 millones.