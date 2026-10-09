Corte Suprema absolvió a exgobernador Aníbal Gaviria por caso de la Troncal de la Paz

El exgobernador había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con un contrato celebrado el 22 de diciembre de 2005. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

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En la mañana de este viernes 9 de octubre, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia absolvió al exgobernador de Antioquia entre 2004 y 2007, Aníbal Gaviria Correa, por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El exgobernador había sido acusado por la Fiscalía General de la Nación por hechos relacionados con un contrato celebrado el 22 de diciembre de 2005 entre la Gobernación de Antioquia y el Consorcio Troncal de la Paz, por un valor inicial…