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Juez ordena mantener suspensión del cierre de ZUT para disidencias de “Mendoza” en Putumayo

La decisión señala que por un plazo de seis meses se mantendrá congelada la resolución con la que el gobierno del presidente Abelardo de la Espriella levantaba la Zona de Ubicación Temporal (ZUT). En ese plazo, la Físcalía tendrá que resolver todo lo relacionado con las órdenes de captura activas en contra de combatienes que estaban allí y el Ejecutivo tendrá que poner en marcha un plan de cierre.

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Redacción Judicial
La orden señalaque la Fiscalía y la Presidencia tendrán seis meses para resolver qué pasará con las órdenes de captura y el cierre de la ZUT.
Los 99 integrantes de la disidencia de Walter Mendoza que ingresarán a la ZUT antes de la dejación de armas.
Foto: Cindy Morales

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En la tarde de este viernes 9 de octubre, el juez segundo promíscuo de Puerto Asis resolvió la tutela interpuesta en contra de la resolución con la que la Presidencia de la República ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo para exintegrantes de las disidencias de "Walter Mendoza" que estaban negociando la paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

El fallo está relacionado con una tutela interpuesta por 62 personas que argumentaron que el cierre de la ZUT en Valle del Guamuez, que alberga a 99 excombatientes y había sido ordenado por el gobierno para el pasado 30 de septiembre, violaba los derechos a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y la paz.

La tutela argumentaba que suspender la ZUT desconocía el proceso de negociación previo que había permitido que estos hombres en armas se trasladaran hacia una zona especial, en su tránsito a la vida civil. Los tutelanes argumentaban que fue "el resultado
de un proceso gradual de negociación, construcción de confianza, suscripción de compromisos, expedición de actos administrativos y adopción de garantías por parte del Estado colombiano que se desarrolló durante varios años".

Noticia en desarrollo…

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