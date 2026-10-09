Juez ordena mantener suspensión del cierre de ZUT para disidencias de “Mendoza” en Putumayo

El fallo está relacionado con una tutela interpuesta por 62 personas que argumentaron que el cierre de la ZUT en Valle del Guamuez, que alberga a 99…

En la tarde de este viernes 9 de octubre, el juez segundo promíscuo de Puerto Asis resolvió la tutela interpuesta en contra de la resolución con la que la Presidencia de la República ordenó el cierre de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Putumayo para exintegrantes de las disidencias de "Walter Mendoza" que estaban negociando la paz con el gobierno del expresidente Gustavo Petro.

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El fallo está relacionado con una tutela interpuesta por 62 personas que argumentaron que el cierre de la ZUT en Valle del Guamuez, que alberga a 99 excombatientes y había sido ordenado por el gobierno para el pasado 30 de septiembre, violaba los derechos a la vida, seguridad e integridad física, al libre desarrollo de la personalidad, a la reincorporación y tránsito a la vida civil, a la personalidad jurídica y la identidad, debido proceso administrativo, confianza legítima y la paz.

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La tutela argumentaba que suspender la ZUT desconocía el proceso de negociación previo que había permitido que estos hombres en armas se trasladaran hacia una zona especial, en su tránsito a la vida civil. Los tutelanes argumentaban que fue "el resultado

de un proceso gradual de negociación, construcción de confianza, suscripción de compromisos, expedición de actos administrativos y adopción de garantías por parte del Estado colombiano que se desarrolló durante varios años".

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