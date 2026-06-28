El papel de Jorge Lemus, exdirector de la DNI, en presuntos acuerdos con el Clan del Golfo

Jorge Lemus, exdirector de la DNI, habría solicitado ayuda a un exnarcotraficante para impulsar un proyecto de ley del Gobierno orientado a facilitar las negociaciones con el Clan del Golfo y otros grupos armados. Foto: Archivo Particular

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El nuevo escándalo del Gobierno Petro, en el que unos audios revelarían presuntos acuerdos para beneficiar al Clan del Golfo, tiene un capítulo que se centra en el papel que habría desempeñado Jorge Lemus cuando estaba al frente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

De acuerdo con la investigación de Noticias Caracol, en agosto de 2025 Lemus sostuvo una reunión con el exnarcotraficante y exesmeraldero Edward Ferney Rincón, conocido como alias “Boyaco Sinaloa”. En el encuentro, le habría solicitado utilizar sus contactos con congresistas para impulsar un proyecto de ley del Gobierno orientado a facilitar las negociaciones con el Clan del Golfo y otros grupos armados.

La reunión tuvo lugar, de acuerdo con el informe periodístico, a las nueve de la mañana, en una sede de la DNI, en el centro de Bogotá. Allí también estuvo presente Ricardo Rey Rosanía, segundo al mando de esa entidad y jefe de contrainteligencia. Por su parte, alias “Boyaco Sinaloa” estaba acompañado por su abogado y por un amigo de años, Javier Grajales, quien hacía parte de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la entonces senadora María José Pizarro.

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Aunque Lemus y Rosanía, de acuerdo con Noticias Caracol, habían convocado esa reunión para indagar sobre supuestos enemigos del Gobierno, durante el encuentro el entonces director de la DNI le pidió al exesmeraldero utilizar sus contactos políticos para impulsar un proyecto de ley presentado en julio de 2025 por el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La iniciativa proponía otorgar una serie de beneficios penales a organizaciones criminales, pero, tras meses de controversia y tensiones políticas, incluso dentro del propio Gobierno, terminó hundiéndose en el Congreso.

“Ayúdenos con los políticos también para que pase ese proyecto de ley. No nos neguemos, ustedes tienen políticos”, se escucha decir al exdirector Lemus. Y agregó: “Sí necesitamos sacar ese proyecto. Porque va a beneficiar principalmente la paz, hermano, la paz. Y a mucha gente también la va a beneficiar”. A lo que alias “Boyaco Sinaloa” respondió: “Por mí, en lo que yo les pueda colaborar, con mucho gusto. Yo estoy dispuesto a lo que necesiten”.

Luego, el jefe de contrainteligencia, Rosanía, habría solicitado ayuda al exesmeraldero para comunicarse con alias “Chiquito Malo”, máximo jefe del Clan del Golfo. Según Noticias Caracol, existen presuntos nexos de alias “Boyaco Sinaloa” con el Clan del Golfo y el narcotráfico, que hoy son investigados por la Fiscalía.

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“Si ustedes me autorizan, yo voy, si ustedes me autorizan”, respondió alias “Boyaco Sinaloa”, pero Lemus pidió esperar. Al parecer, el exdirector ya había enviado un mensaje a alias “Chiquito Malo” por medio de alias “Jota Firma”, otro narcotraficante: “Esperemos lo de ‘J’ y hacemos lo siguiente contigo”. “Hágale, no hay problema”, respondió “Boyaco Sinaloa”.

La respuesta de Jorge Lemus

Tras conocerse la investigación periodística el pasado 24 de junio, el exdirector Lemus respondió que “dicho encuentro se dio en el marco de la ley de inteligencia vigente, con el fin de cumplir un requerimiento crítico del señor presidente de la República y del Plan Nacional de Inteligencia, en lo relacionado con el entendimiento de economías ilícitas como el narcotráfico, en donde la Junta del Narcotráfico se convirtió en un objetivo común de todas las agencias de inteligencia en Colombia”.

Frente a la participación de Javier Grajales, explicó que asistió a la reunión sin la autorización de la entonces senadora María José Pizarro.

Este no es el primer escandalo que envuelve el nombre de Jorge Lemus. Tras dejar la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) en enero de este año, Noticias Caracol reveló, a comienzos de abril, que el exfuncionario se habría reunido en al menos dos ocasiones con Luis Felipe Ramírez, abogado de Diego Marín Buitrago, conocido como “Papá Pitufo” o el zar del contrabando. Según los audios divulgados, en esos encuentros se habrían abordado presuntos beneficios para facilitar la entrega de Marín, quien permanece prófugo en Portugal, a las autoridades colombianas.

En las grabaciones se menciona un supuesto aporte de COP 500 millones de alias “Papá Pitufo” a la campaña presidencial de Gustavo Petro, dinero que, según el propio mandatario, fue devuelto. Además, en uno de los apartes más sensibles, Lemus hace referencia a ofrecer garantías de seguridad y a evaluar alternativas dentro del marco legal, incluso frente a una eventual suspensión de la extradición de Diego Marín Buitrago.

Aunque Lemus sostuvo que las reuniones tenían como propósito obtener información para la caracterización de un presunto delincuente, la Fiscalía, única entidad con facultad para otorgar beneficios judiciales, aseguró que no tenía conocimiento de esas gestiones.

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Por estas reuniones, el pasado 9 de abril la Procuraduría General de la Nación le barió una investigación disciplinaria por el presunto abuso de sus funciones durante su gestión entre marzo de 2025 y enero de 2026 en la DNI. En el auto de apertura, el Ministerio Público señaló que en esos encuentros, Lemus, en su calidad de director, hizo ofrecimientos de beneficios judiciales al abogado Luis Felipe Ramírez “en el marco de la Paz Total con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando”.

Ahora, a este nuevo escándalo por presuntos beneficios al Clan del Golfo se suma una indagación previa que la Procuraduría adelanta contra Lemus. El órgano de control busca establecer si existieron irregularidades en los presuntos acercamientos con ese grupo armado en el marco de la política de paz total. Asimismo, la actuación disciplinaria cobija al excomisionado de Paz, Danilo Rueda; al exministro de Defensa, Iván Velásquez; y al exsubdirector de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía.

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