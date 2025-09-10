JEP entregó cuerpo de falso positivo asesinado en Casanare hace 19 años

Según la JEP, como el caso de Eder Aponte, hay otros 296 asesinatos y desapariciones forzadas entre 2005 y 2008 en el departamento, de los cuales, 55 víctimas aún no han sido identificadas. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz

Elder Aponte Tumay, fue asesinado por el Gaula del Ejército Nacional en 2006 y presentado como un guerrillero muerto en combate. Por casi dos décadas, su familia buscó sus restos y, con la ayuda de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), su cuerpo fue entregado a su familia.

El pasado 5 de septiembre, tras 19 años de búsqueda, los restos de Elder Aponte fueron entregados de manera digna en Pore (Casanare). El hombre, que tenía 28 años al momento de su desaparición, murió el 17 de julio de 2006 en la vereda El Tablón de Támara, en el municipio de Trinidad, en el mismo departamento.

De acuerdo con lo establecido por la JEP, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía y Medicina Legal, su muerte estaría relacionada con “antiguos integrantes de la Brigada XVI, agentes estatales y terceros civiles”.

La noche del 16 de julio de 2006, Elder Aponte habría estado en el casco urbano jugando billar, cuando fue engañado por integrantes del Gaula, quienes “se ganaron su confianza y lo sacaron del lugar sin que opusiera resistencia”, según comunicó la JEP.

Al día siguiente, su cuerpo fue reportado ante las autoridades como el de un guerrillero muerto en combate. Según la justicia transicional, la familia de la víctima enfrentó durante años la estigmatización y los rumores que lo señalaban falsamente como miembro de la guerrilla.

Los seres cercanos de Elder Aponte no sabían nada de su paradero. Sin embargo, no detuvieron la búsqueda: “indagaron con autoridades locales, hablaron con vecinos y reconstruyeron trayectos”, relató la JEP. Años más tarde, la Fiscalía reactivó la investigación tras la confesión de un soldado que reveló que el supuesto combate de Támara había sido un montaje.

El 17 de julio de 2006, en Yopal (Casanare) el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses practicó la necropsia a un cuerpo no identificado que presentaba cinco impactos de bala, la mayoría por la espalda, y fue registrado con prendas civiles junto a armamento supuestamente incautado. En 2011, se confirmó que estos restos pertenecían a Elder Aponte.

Pese a esto, el cuerpo no fue entregado a su familia de forma inmediata, debido a que el caso permaneció congelado en la justicia militar, “que durante años dio credibilidad absoluta a la versión del supuesto combate de los militares”.

La JEP asegura que en Casanare, las unidades del Ejército, especialmente las del Gaula Militar de la Brigada XVI, “causaron la muerte a civiles inocentes para presentarlos falsamente como bajas en combate, bajo fuertes presiones para obtener resultados”. Como el caso de Eder Aponte, hay otros 296 asesinatos y desapariciones forzadas entre 2005 y 2008 en el departamento, de los cuales, 55 víctimas aún no han sido identificadas.

