Según la información entregada por la Fiscalía, alias "Marlito" le habría exigido COP 3.000 millones a un contratista de la Gobernación de San Andrés. Sería también…

Ante un juez de control de garantías, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Marlon Gómez Hudgson, alias "Marlito", presunto integrante de la banda criminal "Las Salsas Mexicanas". Este hombre aparece mencionado en el caso contra el exgobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, imputado el pasado 21 de octubre por la presunta extorsión a dos contratistas.

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Según la información entregada por la Fiscalía, alias "Marlito" le habría exigido COP 3.000 millones a un contratista de la Gobernación de San Andrés. Sería también el responsable de amenazas a comerciantes de la isla. Son al menos cuatro los eventos extorsivos en los que habría participado, exigiendo millonarias sumas de dinero a sus víctimas y a los que el ente investigador les sigue la pista.

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Como lo contó en su momento El Espectador, uno de esos casos involucraría directamente al exgobernador Everth Hawkins. En la imputación en contra del exmandatario, la Fiscalía señaló que el político se habría contactado con "Las Salsas Mexicanas" para extorsionar a contratistas de su administración. Las víctimas habían denunciado previamente retrasos en pagos de la gobernación.

Las víctimas son los comerciantes Larkin Luis Castro Bowie y Alfredo Enrique Coronel Miranda, quienes tenían contratos con la Gobernación de San Andrés relacionados con la prestación de servicios de seguridad y aseo. Según la Fiscalía, "Las Salsas Mexicanas" les habrían hecho al menos cuatro exigencias de dinero, al parecer, por órdenes de Verth Hawkinws.

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El exgobernador Everth Hawkins fue capturado en Barranquilla por hombres de la Policía el pasado 19 de octubre.

En uno de esos episodios, según la imputación contra el exgobernador a la que tuvo acceso este medio en su momento y la información entregada recientemente por la Fiscalía, alias "Marlito" habría participado de forma directa. El hecho ocurrió en octubre de 2024, cuando dos presuntos integrantes de “Las Salsas Mexicanas” habrían abordado en un restaurante a los dos contratistas.

Tras interceptarlos los habrían comunicado por videollamada con alias "Marlito". Esta persona, que se identificó como integrante de la banda criminal, les habría dicho a las víctimas que "ahora él estaría al frente también de la deuda" que supuestamente tenían con el gobernador. Los contratistas se negaron a pagar la extorsión y, al final, fueron obligados a abandonar la isla.

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Sobre las otras extorsiones que la Fiscalía le atribuye a alias "Marito", según el ente investigador, habrían ocurrido en febrero y octubre de 2026. "Junto con otros integrantes de la organización, al parecer, impuso extorsiones a las personas afectadas para no atentar contra sus establecimientos comerciales o viviendas. En uno de estos hechos, la madrugada del 20 de febrero, fue incinerada una carnicería cuyo propietario se negó a entregar la suma solicitada", señaló a Fiscalía.

A alias "Marlito" le imputaron los delitos de concierto para delinquir y extorsión en grado de tentativa, ambos agravados. El presunto integrante de "Las Salsas Mexicanas" no aceptó los cargos. Sin embargo, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventiva y estará en un centro carcelario mientras avanza la investigación en su contra.

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