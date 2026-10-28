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Así habría operado la presunta red de extorsión ligada a Hawkins, exgobernador de San Andrés

La Fiscalía le imputó cargos a Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador de San Andrés, por presuntamente haber ordenado extorsionar a dos contratistas de su administración, a cambio de un pago de COP 3.000 millones. El Espectador conoció los detalles de la presunta relación del exmandatario con una banda criminal que opera desde Cartagena.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Gobernador de San Andrés y Providencia
Everth Julio Hawkins, exgobernador de San Andrés y Providencia, tmbién tiene otro proceso abierto ante la Corte Suprema de Justicia por presunta corrupción.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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A Everth Julio Hawkins Sjogreen, exgobernador de San Andrés, le apareció un nuevo problema con la justicia. El político elegido en las votaciones regionales de 2019 por el Movimiento Amplio por el Progreso del Archipiélago ahora es investigado porque, según la Fiscalía, habría aprovechado su poder para aliarse con una banda de extorsionadores de Cartagena para exigirles millonarias sumas de dinero a contratistas de su propia administración. El caso se suma a un juicio que enfrentará ante la Corte Suprema de Justicia por su presunta…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • LaviolenciaNotieneGénero(n6tpz)Hace 5 horas
    Cómo lo dejan libre con ese prontuario, Dios, qué pasa en este país?
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