A la cárcel red de infiltrados en anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro

Un nuevo giro en el caso de la red de infiltrados que logró meterse al Batallón de Guardia Presidencial, acceder a reuniones privadas de inteligencia y conocer información de seguridad nacional. Un juez envió a la cárcel a los principales implicados en ese entramado ilegal.

Se trata del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, la mujer que se hizo pasar por capitán para acceder a la información del anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

El pasado 24 de septiembre, la Fiscalía judicializó a los militares y a la civil. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

A la par, tanto la Procuraduría como la Fiscalía Penal Militar y Policial anunciaron la apertura de investigaciones.

El Ministerio Público inició una indagación disciplinaria en contra del mayor, Pedro Nel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo, Cristhian Padilla Villanueva, por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a Luisa Fernanda Salgado o “Stefanny”.

Por su parte, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación por suplantación y manejo de información sensible en el Batallón de Fuerzas Urbanas.

“Dicha indagatoria se centra en el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como en el acceso y manejo no autorizado de información de inteligencia sensible. Esta información era crucial para la misión del batallón, por lo que su compromiso representó un potencial riesgo para la seguridad y el éxito de las operaciones”, detalló la entidad.

