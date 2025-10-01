Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Judicial

A la cárcel red de infiltrados en anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro

El mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, la mujer que se hizo pasar por capitán para acceder a información de seguridad nacional fueron enviados este miércoles a la cárcel por orden de un juez. Estos son los detalles.

Redacción Judicial
01 de octubre de 2025 - 11:51 p. m.
Del entramado ilegal harían parte militares y una civil, quienes fueron judicializados.
Del entramado ilegal harían parte militares y una civil, quienes fueron judicializados.
Foto: Archivo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Un nuevo giro en el caso de la red de infiltrados que logró meterse al Batallón de Guardia Presidencial, acceder a reuniones privadas de inteligencia y conocer información de seguridad nacional. Un juez envió a la cárcel a los principales implicados en ese entramado ilegal.

Se trata del mayor Pedro Nel Jiménez Cárdenas, el sargento segundo Cristian Padilla Villanueva y Luisa Fernanda Salgado, la mujer que se hizo pasar por capitán para acceder a la información del anillo de seguridad del presidente Gustavo Petro.

Vínculos relacionados

Preocupación en la Rama Judicial: juez de familia quedó herido tras ser baleado en Cali
Fiscalía acusa a exalcalde Caicedo por presuntas irregularidades en contrato de coliseo en Santa Marta
Declaran culpable a hombre que amenazó de muerte a Petro en redes sociales en 2021

En contexto: Fiscalía desmantela red de infiltrados que accedió al anillo de seguridad del presidente

El pasado 24 de septiembre, la Fiscalía judicializó a los militares y a la civil. Todos fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, simulación de investidura o cargo, revelación de secreto y fraude procesal.

A la par, tanto la Procuraduría como la Fiscalía Penal Militar y Policial anunciaron la apertura de investigaciones.

El Ministerio Público inició una indagación disciplinaria en contra del mayor, Pedro Nel Jiménez Cárdenas, y el sargento segundo, Cristhian Padilla Villanueva, por la presunta extralimitación de funciones y filtración de información a Luisa Fernanda Salgado o “Stefanny”.

Lea también: Fiscalía acusa a exalcalde Caicedo por presuntas irregularidades en contrato de coliseo en Santa Marta

Por su parte, la Justicia Penal Militar y Policial abrió una investigación por suplantación y manejo de información sensible en el Batallón de Fuerzas Urbanas.

“Dicha indagatoria se centra en el presunto delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, así como en el acceso y manejo no autorizado de información de inteligencia sensible. Esta información era crucial para la misión del batallón, por lo que su compromiso representó un potencial riesgo para la seguridad y el éxito de las operaciones”, detalló la entidad.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Militares

Ejército Nacional

Policía

Red de infiltrados

Gustavo Petro

Presidencia

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.