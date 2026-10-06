A prisión dos señalados de planear el atentado contra la base aérea de Cali

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ese día fueron abandonados dos camiones con explosivos frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos…

Un juez ordenó enviar a prisión a Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados de participar en la planeación y la logística del atentado contra la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. El ataque, ocurrido el 21 de agosto de 2025, dejó seis personas muertas y más de 58 heridas.

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De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ese día fueron abandonados dos camiones con explosivos frente a las instalaciones militares. Uno de los vehículos detonó y causó muertes y lesiones. Los dos hombres, según el ente investigador, habrían intervenido en los preparativos del atentado y ayudado a facilitar la huida de quienes dejaron los automotores, para evitar que fueran capturados.

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Torres Caicedo y Rojas Becerra fueron capturados en dos inmuebles de Cali, durante procedimientos adelantados por la Fiscalía y la Sijín de la Policía. Tras las detenciones, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales los presentó ante un juez y les comunicó los cargos por los que serán investigados.

Sebastián Torres Caicedo y Sebastián Rojas Becerra, señalados por la Fiscalía de haber participado en el atentado contra la base aérea Marco Fidel Suárez en Cali en 2025.

La Fiscalía les imputó concierto para delinquir agravado con fines de homicidio y terrorismo; terrorismo; homicidio en persona protegida y tentativa de ese mismo delito, además de fabricación, tráfico y porte de armas o municiones de uso restringido o privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos agravado. Ninguno aceptó los cargos y, por petición del ente investigador, el juez dispuso que permanezcan en un centro carcelario mientras avanza el proceso.

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Durante uno de los procedimientos también fue capturada Erly Tatiana Montoya Quintero, compañera sentimental de Torres Caicedo. Según la Fiscalía, fue encontrada con varias dosis de estupefacientes y detenida en flagrancia. Por estos hechos, le imputaron tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y un juez ordenó enviarla a prisión.

Las autoridades atribuyeron el atentado a las disidencias de las Farc comandadas por alias “Iván Mordisco”. Puntualmente, a la estructura Jaime Martínez, que tiene incidencia en el sur del Valle del Cauca y en poblaciones cercanas a la capital, como Jamundí. Es también el grupo que ha sido señalado como responsable de las 24 acciones terroristas perpetradas en la mañana del pasado 10 de junio en Valle y Cauca, que dejaron a 27 personas heridas, cinco civiles y dos policías muertos.

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