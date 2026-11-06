A prisión jueza señalada de dejar en libertad a narco pedido en extradición

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en…

Este 5 de noviembre, un juez de control de garantías envió a la cárcel a la jueza Myriam Alcira Martínez López, por presuntamente favorecer la libertad de Jozef Marcus Hendrika Van der Voort, ciudadano neerlandés requerido en extradición por narcotráfico. Con ella también fueron enviados a prisión el funcionario judicial Waldo Garavito Mejía y la abogada Emperatriz Herrera Cuenca, quien era defensora del extraditable.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción les imputó los delitos de cohecho propio y falsedad ideológica en documento público. Además, según la Fiscalía General de la Nación, a Martínez López también le atribuyó el delito de prevaricato por acción. Sin embargo, ninguno de los procesados aceptó los cargos.

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El ente investigador señaló que Herrera Cuenca habría contactado a los funcionarios judiciales para direccionar el reparto y la decisión de un habeas corpus. Al parecer, el pasado 14 de junio, la abogada entregó COP 600 millones a la jueza Martínez López, quien al día siguiente le envió una fotografía de un formato de libertad con los datos del extranjero.

Según la Fiscalía, Garavito Mejía habría acordado la fecha y hora de radicación para asignar la petición a ese despacho. En esa línea, el 14 de junio de este año, la jueza concedió el recurso y el ciudadano neerlandés salió de la cárcel La Picota, ubicada en Bogotá. El ente investigador sostiene que la jueza habría aceptado un soborno de COP 1.200 millones de pesos en efectivo, de los cuales le habrían alcanzado a entregar 600, de acuerdo con una foto que tomó el propio narco neerlandés.

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La Fiscalía señaló que Martínez López argumentó que Van der Voort llevaba 109 días detenido sin que se resolviera su extradición, pese a los conceptos del ente investigador y del Ministerio del Interior, los cuales advertían sobre su falta de competencia y el cumplimiento del debido proceso.

La decisión fue revocada y el extranjero fue recapturado el 18 de junio. Por su parte, los procesados fueron capturados por la Dijín de la Policía Nacional en Cota (Cundinamarca) y Bogotá. La Fiscalía señaló que la investigación se originó en informes de fiscales de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico y aseguró que fue priorizada por un posible caso de corrupción judicial.

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