Abelardo de la Espriella ordena a su mindefensa designado priorizar captura de alias “Naín”

En un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella señaló que alias “Naín” “debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”. Foto: Archivo Particular

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El presidente electo Abelardo de la Espriella continúa con los anuncios de lo que será su próximo Gobierno. En esta ocasión, le ordenó a su ministro de Defensa designado, el general (r) Eduardo Mora, priorizar la captura de alias “Naín”, jefe del comando menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), grupo armado que opera principalmente en La Guajira y Magdalena.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, De la Espriella señaló que “este criminal que azota a La Guajira debe ser considerado como uno de los objetivos de alto valor de mi gobierno”. Luego, dio una orden directa al general (r) Eduardo Mora: “Proceda a preparar todo lo correspondiente para capturar o dar de baja, si se resiste, a este rufián. Les he dado a los bandidos la oportunidad de sometimiento; si no lo hacen, debe caerles todo el peso de la ley”.

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El nombre de alias “Naín” se suma a la lista de jefes criminales que ya fueron declarados objetivos militares por el Gobierno de De la Espriella. El pasado 8 de julio, los nombres mencionados por el próximo mandatario fueron los de Robinson Navarro Flórez, alias “Alfred”, del frente de Guerra Nororiental del Eln, y Carlos Andrey García, alias “Andrey”, del frente 33 de las disidencias de las Farc. A ambos jefes, quienes lideran los combates en Catatumbo, se les fijó un plazo de un mes para someterse a la justicia.

En ese mismo anuncio participó el ministro de Defensa designado. Este último señaló que, a partir del 7 de agosto, fecha en la que se posesionará el nuevo Gobierno, quedarán reactivadas en todo el país las órdenes de captura contra los máximos jefes de estas estructuras armadas. El general (r) Mora explicó que la medida se adoptará por instrucción de la Policía y contará con la coordinación de la Fiscalía General de la Nación.

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¿Quién es alias “Naín”?

El jefe del comando menor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) es conocido por sus constantes publicaciones en redes sociales. En los videos se le observa movilizándose en motocicletas a alta velocidad, lanzando amenazas contra jefes de otras bandas criminales y anunciando paros armados en La Guajira.

El 17 de junio pasado, integrantes de las ACSN difundieron un video en el que se les observa realizando retenes armados y apuntando con fusiles a la población civil en el sector de El Dividivi, en Riohacha. Dos días antes, el mismo grupo había provocado más de siete bloqueos en la Troncal del Caribe, la vía que comunica a La Guajira con Magdalena, como respuesta a los operativos que la fuerza pública adelanta para recuperar el control de esa zona.

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Estos cierres viales impidieron la captura de alias “Cholo”, señalado como integrante de las ACSN, y dejaron un saldo de dos civiles lesionados. Cientos de turistas y habitantes de la región quedaron varados durante varias horas mientras duraron las obstrucciones.

En otros registros audiovisuales que han circulado por redes sociales aparece alias “Naín” intimidando a residentes de la zona y pidiéndoles información sobre jefes de otras estructuras criminales que compiten por rentas ilegales como la extorsión y el tráfico de drogas. Este clima de violencia mantiene desde hace meses una crisis humanitaria en el departamento, agravada por paros armados y homicidios selectivos atribuidos al grupo.

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El enfrentamiento de las ACSN con otras organizaciones, como el Clan del Golfo, provocó el pasado marzo confinamientos forzados en comunidades indígenas de la zona rural de Aracataca (Magdalena). Entre las víctimas fatales de esos hechos figuran un niño de seis años y un hombre de 92, además de once heridos que debieron ser trasladados en helicópteros por las Fuerzas Militares.

Desde ese momento, la fuerza pública mantiene una ofensiva contra las ACSN que se ha extendido desde la Sierra Nevada hasta La Guajira. El 10 de abril se conoció la muerte de nueve presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras en Maicao, quienes, según las autoridades, hacían parte del anillo de seguridad de alias “Naín”.

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Dos días más tarde, en represalia, el jefe de un comando menor de esa organización habría ordenado una masacre en la que, según confirmó la Defensoría del Pueblo, murieron cinco jóvenes, uno de ellos menor de edad, de 17 años.

En un nuevo video, alias “Naín” advirtió que “las calles se mancharán de mucha sangre sin importar nada ni nadie” y declaró objetivo militar a varios jefes de estructuras criminales de la región, entre ellos “Jairito Herrera, Pedro Cotes de Uribia, uno de los mayores narcotraficantes y sapos de la ley; los JJ, alias Kevin Moscote, o más conocido como Kevin Masacre, y todos sus colaboradores”. Fue en ese mismo mensaje cuando las ACSN anunciaron un paro armado.

Consultado por El Espectador, Lerber Dimas Vásquez, director ejecutivo de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Ambientales y Liderazgos de la Sierra Nevada, señaló que ese anuncio profundizaría el escenario de “violencia extrema” que ya vive Riohacha, municipio que encabeza la tasa de homicidios registrada en 2026 en el norte del país.

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Según Dimas Vásquez, la situación en Riohacha “se supera por la cantidad de actores que están: Segunda Marquetalia, Eln, Clan del Golfo, los JJ y la Autodefensa Conquistadora de la Sierra, que se están peleando a sangre y fuego este territorio y que hoy tiene al menos tres masacres: dos de ellas en Maicao y una en Riohacha”.

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