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“No hemos sido condescendientes con la guerrilla”: magistrada Julieta Lemaitre

La magistrada Julieta Lemaitre Ripoll lleva ocho años liderando las investigaciones sobre secuestros y otros crímenes cometidos por las antiguas Farc para que Jurisdicción Especial para la Paz condene a los máximos responsables de más de 21.000 crímenes. Hoy está en medio de cuestionamientos sobre su investigación que, según le dijo a El Espectador, son parte de una estrategia “cruel”.

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Gustavo Montes Arias
Gustavo Montes Arias
Julieta Lemaitre Ripoll es magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Julieta Lemaitre Ripoll es magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Foto: Óscar Pérez

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Julieta Lemaitre Ripoll es, tal vez, la funcionaria judicial que más ha investigado en Colombia a las Farc. Es magistrada de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y desde 2018 se ha dedicado a seguirle la pista a los crímenes más atroces cometidos en el marco de políticas como el secuestro. Fue a partir de sus investigaciones que en septiembre de 2025 el Tribunal para la Paz condenó a siete de sus exintegrantes por 21.936 secuestros cometidos en el marco del conflicto armado. Hoy, la togada está en…

Gustavo Montes Arias

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social – Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022. GustavoMontesAr
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Comentarios
  • JORGE DANILO(m63ys)Hace 18 minutos
    Excelente y dura entrevista en que la magistrada JULIETA LEMAITRE RIPOLL no se descompuso y sacó su sapiencia para responder a los bastardos de la guerra, de los bots, de los mensajes de X que por 30 segundos pretenden destruir una vida. 30 segundo que no son realidad de lo que piensan los "dueños del poder" ansiosos de muerte. ¡Felicitaciones magistrada JULIETA!
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