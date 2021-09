Admiten tutela que busca repetir moción de censura contra exministra Abudinen

El Juzgado 31 Penal del Circuito admitió una tutela interpuesta contra la presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias Falla, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, participación política y a la oposición política. La demanda fue interpuesta por miembros de la oposición, tras la fallida votación en la moción de censura contra la exministra de las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC).

La representante Katherine Miranda, una de las tutelantes, dijo en entrevista con este diario que “estamos pidiendo que se repita la votación por lo que hubo inconsistencias sobre todo en el proceso de la votación”. Para Miranda, esta nueva votación debería hacerse de manera presencial ya que, según ella, la Corte Constitucional lo consideró así desde el año pasado, en plena pandemia, en tres casos específicos. Uno de ellos, explicó Miranda, cuando se trate de debates de control político, es especial la moción de censura.

Miranda, en diálogo con El Espectador, agregó que “147 personas se registraron (en la sesión de ese día en el Congreso), cobraron su sueldo, pero en el momento de votar, que fue para lo único que nosotros estábamos convocados ese día, solamente 86 congresistas votaron en plataforma”. Según Miranda, la ley obliga a que en esos casos, cuando no se cumpla con el número necesario de votantes, se repita la votación. “Lo que estamos pidiendo son dos cosas: que se repita la votación y que se haga de manera presencial”, aseguró la congresista.

Según Miranda, la oposición hizo varias apelaciones, escritas y verbales para que la votación se hiciera de forma correcta, pero no fueron tenidas en cuenta. “Cuando le pedimos a la mesa directiva que tenía que hacer la votación llamando de uno a uno a votar, Jennifer (Arias, presidenta de la Cámara) no lo hace así en ese momento y no pone a consideración su decisión hacia la plenaria”, agregó la congresista. Esta tutela, en cabeza de Miranda, fue apoyada igualmente por Jorge Alberto Gómez (partido Dignidad), María José Pizarro (Decentes), León Fredy Muñoz y Mauricio Toro (ambos de la Alianza Verde).

La mencionada moción de censura en contra de la exministra Karen Abudinen tuvo su origen por el escándalo del contrato firmado entre Mintic y la unión temporal Centros Poblados. Dentro de ese negocio, de más de un billón de pesos, el Gobierno dio un anticipo de $70.243 para conectar a más de un millón de estudiantes de diferentes municipios del país a internet. Además de las supuestas irregularidades en la entrega de ese adelanto, las investigaciones han revelado que la unión temporal habría entregado documentos falsos para quedarse con el jugoso contrato.

Con el avance de las pesquisas, se conoció que uno de los participantes en esa adjudicación fue el reconocido zar de la contratación, Emilio Tapia, quien fue condenado en el pasado por el carrusel de la contratación en la Alcaldía de Samuel Moreno en Bogotá. Tapia fue capturado junto a otras dos personas señaladas en el presunto caso de corrupción: Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, y José Laverde, representante de Rave Seguros.

La votación por la moción de censura se hundió en la Cámara el pasado 10 de septiembre. En ese momento, la votación quedó 56 votos a favor de la censura y solo 30 en contra. Se necesitaban 85 votos afirmativos; es decir, la mayoría absoluta, para que la acción contra Abudinen surtiera efecto. Ante esto, Jorge Eliécer Salazar, vocero del partido de la U, explicó que asistieron a la sesión, pero no participaron en la votación debido a que no tenía razón la moción, puesto que la ministra Abudinen había renunciado en esa misma semana. Incluso, a nombre de todo el Partido de la U, expresó que estarían dispuestos a enfrentar las acciones jurídicas que amerite su decisión.

