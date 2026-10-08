Alcalde de Yondó denuncia amenazas de muerte tras asesinato de líder social

De acuerdo con el alcalde, las intimidaciones estarían relacionadas con los señalamientos que han surgido después del homicidio del líder social y empresario, en los…

El alcalde de Yondó (Antioquia), Yerson Ariza Rivera, denunció a través de redes sociales que en los últimos días ha recibido amenazas de muerte por parte de un familiar de Félix Estrada, líder social asesinado el pasado 3 de octubre. “Que donde me encuentre me va a asesinar y que, si no lo puede hacer conmigo, lo va a hacer con algún miembro de mi familia”, aseguró el mandatario.

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De acuerdo con el alcalde, las intimidaciones estarían relacionadas con los señalamientos que han surgido después del homicidio del líder social y empresario, en los que lo acusan de presuntamente haber participado en el crimen. “Quiero dejar claridad a toda la comunidad y me pongo a disposición ante la justicia y la Fiscalía para que este caso se pueda esclarecer lo más rápido posible”, señaló a través de un video.

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Asimismo, el mandatario municipal aseguró que ya interpuso una denuncia penal contra el joven que estaría realizando las amenazas contra él y su familia. “Hoy mis hijos están atemorizados, hoy mi esposa está atemorizada, hoy mis padres están atemorizados, porque lo que se escucha en cada esquina del municipio de Yondó es que este muchacho me va a hacer daño”, agregó.

A renglón seguido, señaló: “Hago responsable a este muchacho si me llega a pasar algo o a mi familia”. Además, el alcalde Ariza Rivera hizo un llamado a las autoridades para que se adopten las medidas necesarias para garantizar su seguridad y la de su familia.

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Los hechos se dan tras la muerte de Félix Estrada, quien habría resultado herido en un hecho con arma de fuego registrado en un establecimiento del municipio de Yondó. Su muerte sigue siendo materia de investigación por parte de la Policía. “Hoy también comparto el dolor que está sintiendo esta familia por la pérdida de un amigo, porque también me duele en el corazón”, concluyó el alcalde.

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