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Capturan a 10 personas que se hacían pasar por policías para robar mercancía

Las autoridades confirmaron que durante las diligencias también fue detenido un menor de edad. Según la investigación, la organización perfilaba principalmente a vehículos que transportaban productos perecederos, como alimentos de origen animal y hortalizas.

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Redacción Judicial y Redacción Bogotá
Capturan a 10 personas que se hacían pasar por policías para robar mercancía
Capturan a 10 personas que se hacían pasar por policías para robar mercancía
Foto: Policía Nacional

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Fueron capturadas por orden judicial 10 personas que se hacían pasar por policías para instalar puestos de control y robar mercancía. Según las autoridades, se estableció que la organización criminal habría participado en seis hechos durante 2025 y 2026, con una afectación económica de aproximadamente COP 1.386 millones.

Los hechos fueron confirmados por la Policía Nacional, a través de un comunicado público de la Dirección de Tránsito y Transporte. Las autoridades señalaron que los detenidos, quienes actuaban en vías nacionales y municipales entre Tolima y Bogotá, se hacían pasar por policías y utilizaban uniformes, armas de fuego y elementos de comunicación para interceptar vehículos de carga.

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Luego procedían al robo de las mercancías, afectando directamente a transportadores, conductores y empresas de la cadena logística nacional. Según la investigación, la organización perfilaba principalmente a vehículos que transportaban productos perecederos, como alimentos de origen animal y hortalizas.

La captura de estas 10 personas se dio en el marco de la operación Escudo Central. Las diligencias de registro y allanamiento se adelantaron en Bogotá D. C. y los municipios de Coello, Espinal, Guamo y Saldaña (Tolima). Según confirmaron las autoridades a El Espectador, durante las diligencias también fue detenido un menor de edad.

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En los procedimientos también fueron incautados un arma de fuego, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles. Además, las autoridades recuperaron los vehículos de carga, autopartes y mercancías relacionadas con los hechos que son investigados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Por Redacción Bogotá

bogotaEE bogota@elespectador.com
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