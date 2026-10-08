Los hechos fueron confirmados por la Policía Nacional, a través de un comunicado público de la Dirección de Tránsito y Transporte. Las autoridades señalaron que los detenidos, quienes actuaban en vías nacionales y municipales…

Fueron capturadas por orden judicial 10 personas que se hacían pasar por policías para instalar puestos de control y robar mercancía. Según las autoridades, se estableció que la organización criminal habría participado en seis hechos durante 2025 y 2026, con una afectación económica de aproximadamente COP 1.386 millones.

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Capturan a 10 personas que se hacían pasar por policías para robar mercancía

Los hechos fueron confirmados por la Policía Nacional, a través de un comunicado público de la Dirección de Tránsito y Transporte. Las autoridades señalaron que los detenidos, quienes actuaban en vías nacionales y municipales entre Tolima y Bogotá, se hacían pasar por policías y utilizaban uniformes, armas de fuego y elementos de comunicación para interceptar vehículos de carga.

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Luego procedían al robo de las mercancías, afectando directamente a transportadores, conductores y empresas de la cadena logística nacional. Según la investigación, la organización perfilaba principalmente a vehículos que transportaban productos perecederos, como alimentos de origen animal y hortalizas.

La captura de estas 10 personas se dio en el marco de la operación Escudo Central. Las diligencias de registro y allanamiento se adelantaron en Bogotá D. C. y los municipios de Coello, Espinal, Guamo y Saldaña (Tolima). Según confirmaron las autoridades a El Espectador, durante las diligencias también fue detenido un menor de edad.

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En los procedimientos también fueron incautados un arma de fuego, dos radios de comunicación y siete dispositivos móviles. Además, las autoridades recuperaron los vehículos de carga, autopartes y mercancías relacionadas con los hechos que son investigados.

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