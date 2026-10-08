Atacan con una volqueta cargada de explosivos una base del Ejército en Miranda (Cauca)

Según señaló el alcalde, el ataque ocurrió a un costado de la base del Ejército Nacional ubicada en el barrio El Porvenir, en el casco urbano de este municipio, al norte del Cauca. Por ahora, Walter Zúñiga reportó que no hay personas heridas.

En la madrugada de este jueves 8 de octubre se registró una serie de explosiones en el municipio de Miranda (Cauca). El alcalde Walter Zúñiga confirmó a medios de comunicación que se trató de una volqueta acondicionada con artefactos explosivos.

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"Por fortuna no hay muertos ni heridos. Sí hay daños materiales en las viviendas y se procede, más tarde, a hacer el inventario de los daños para entrar con la gobernación del departamento para ayudar a la población", aseguró el mandatario municipal.

Walter Zúñiga agregó que el Ejército y la Policía han estado atentos ante los hechos de orden público. El ataque también habría dejado afectaciones en otros barrios cercanos, como El Ruiz, La Cristiana, Pilar del Río y La Colombiana, además del Campus Universitario y la Institución Educativa Leopoldo Pizarro.

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Por su parte, a través de un trino en X, el Ejército señaló que, de acuerdo con la información preliminar, los responsables del hecho, habrían abandonado la volqueta al advertir la presencia de las tropas. Luego, habrían accionado dos de los ocho elementos explosivos que contenía el vehículo.

#ComunicaciónOficial | En el barrio El Porvenir, municipio de Miranda, #Cauca, tropas del Batallón de Montaña N.° 8, unidad orgánica de la #Brigada29, fue objeto de un ataque con artefactos explosivos (EO) tipo cilindro, presuntamente perpetrado por integrantes del GAO-r… pic.twitter.com/rvwxCGQc0j — Tercera División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div3) October 8, 2026

Las autoridades rechazaron el ataque y confirmaron que "con esta acción se puso en riesgo a más de 300 personas que habitan o transitan por el sector". Asimismo, señalaron que las tropas mantienen presencia en el sector con el propósito de proteger a las comunidades y preservar las instalaciones militares.

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El alcalde también pidió al presidente de la República que, "a través del señor ministro de la defensa tome cartas en el asunto y nuestro departamento sea mirado de una manera tal que la seguridad sea lo más importante para poder tener todas las actividades de comercio, de turismo, de educación y de movilidad en nuestra gente”.

Aunque el alcalde no confirmó quiénes estarían detrás del ataque, en el sector existe presencia de las disidencias de las Farc y de facciones del Ejército de Liberación Nacional (Eln). Los hechos se dan luego de que el pasado 7 de octubre resultaran heridos dos unfirmados en Popayán (Cauca).

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El taque se registró sobre las 10:15 de la mañana, cuando fue activado un artefacto explosivo que había sido puesto en la carretera, en el barrio Santa Mónica. Según las autoridades, el artefacto estaba ubicado a un costado de la vía y fue activado al paso de una patrulla motorizada.

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