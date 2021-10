Alertamos que no se iba a cumplir la inmunidad rebaño en diciembre: Contraloría

El gobierno se fijó una meta clara: lograr la inmunidad rebaño contra el Covid-19 a finales de este año. Para ello, las autoridades han adquirido periódicamente millones de vacunas y tienen un presupuesto de $5,3 billones para lograr la inmunización de la mayoría de los colombianos. Sin embargo, la contralora delegada para el sector salud, Lina María Aldana, alerta por irregularidades durante el Plan Nacional de Vacunación, los cuales eventualmente podrían llegar a ser procesos de responsabilidad fiscal, por la pérdida de dineros públicos. En diálogo con este diario, Aldana da un contexto del seguimiento de la Contraloría a la estrategia contra la pandemia que ha cobrado la vida de 127.000 nacionales.

¿El Gobierno está cumpliendo con lo presupuestado para el Plan Nacional de Vacunación?

De acuerdo con la última reunión y mesa técnica que tuvimos con el Ministerio de Salud, el pasado 25 de octubre, ellos manifestaron frente a las observaciones que hemos presentado que ellos sí iban a cumplir. Una de las observaciones que presentamos es que no se iba a cumplir la inmunidad de rebaño a 31 de diciembre, fecha en la cual deben tener vacunados a 35 millones de colombianos.

Ellos manifestaron que van a abrir un nuevo grupo que es de seis años a once años. Ahí tienen previsto que para el 15 de noviembre tengan 35 millones de colombianos vacunados con la primera dosis. Aunque al 15 de noviembre no tendrán el esquema completo, por lo menos los van a referenciar y van a encontrar la forma de realizar el proceso en su totalidad.

La Contraloría explicó que hay una presunción de que, para diciembre de 2021, el 70% de la población no va a estar vacunada ¿Podría ahondar en eso?

El Ministerio de Salud es consciente que, como al país no le legaron vacunas durante el mes aproximado, ellos tenían un déficit para poder cumplir la inmunidad de rebaño. Ellos a la fecha tienen 45 millones de dosis aplicadas (20 millones de personas cuentan con el esquema completo). Si ellos aplican 15 millones de dosis más de aquí a diciembre, tendrían la totalidad de la población vacunada al menos con primera dosis, lo que significaría llegar a la inmunidad de rebaño en diciembre (lo presupuestado en el Plan Nacional de Vacunación). Nosotros, sin embargo, no conocemos el flujo de llegada de vacunas a 31 de diciembre de 2021. Ellos tienen establecido lograr vacunar a 35 millones de colombianos de aquí hasta allá, es decir, debemos prever que tengan 15 millones de dosis adicionales en mes y medio.

La Contraloría ha emitido 11 alertas sobre el Plan Nacional de Vacunación ¿Cuáles son los motivos y las autoridades requeridas?

Dentro las alertas que nos llegan por parte de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), encontramos el caso en Cali de un ciudadano con múltiple vacunación. Siete veces. Por otro lado, en algún momento determinamos que había corredores fronterizos donde se debía vacunar a las personas que pertenecían a ese corredor, pero ciudadanos viajaron a otros sitios del país para que los vacunaran. Hay personas que fallecen después de la vacuna y personas no priorizadas que se estaban vacunando.

Nosotros recibimos once actualizaciones. La última nos dio como cifra importante que aquellas personas que ya se encontraban fallecidas, y que luego aparecían vacunadas en el Paiweb (plataforma de seguimiento al Plan Nacional de Vacunación), correspondían a 110 personas. Además, las personas que murieron después de haber sido vacunadas son 4.356. Personas que recibieron múltiple vacunación tenemos una. Personas que no pertenecían al sector fronterizo, y que ya aparecían vacunadas tenemos 1.666. No priorizados en su momento, que se vacunaron, fueron 1.669.

Y personas que aparecieron vacunas en el Paiweb y que fueron retiradas por equivocaciones o irregularidades en el reporte de la información, en esa actualización 11, eran un total de ocho personas. Las entidades a las cuales les notificamos la información son el Ministerio de Salud, Superintendencia de Salud y Procuraduría General de la Nación.

¿Cuántas vacunas se han perdido y porque no fueron utilizadas?

Nosotros hicimos dos seguimientos permanentes durante 2021. El primero, que se terminó en junio, arrojó que nosotros habíamos tenido una pérdida de vacunas de 13.277 dosis. El aspecto que más común era la pérdida de cadena de frío. Cuando las vacunas no cumplen con esa cadena, las mismas no sirven, se compraron con recursos públicos y ahí es donde ponemos el ojo, e iniciamos una actuación especial de fiscalización.

Cuando evidenciamos la pérdida de esas vacunas, decidimos iniciar una acción para determinar en cabeza de quien estaba la responsabilidad. Aquí es muy importante explicar que las vacunas llegan a la zona franca en Bogotá y en ese momento son del Ministerio de Salud. La cartera las lleva a las secretarías de salud departamentales y las entrega. La cadena de frío debe continuar con los valores de referencia que se requieren para su mantenimiento y conservación.

Una vez llegan a la IPS para su aplicación, deben mantener la cadena de frío. Es muy importante poder determinar en cabeza de quien estaba esa responsabilidad porque el valor total de pérdida de 13.277 dosis era de US$ 165.000 que nosotros no podemos dejar sin revisión. A la fecha, hay una pérdida de 25.391 vacunas, principalmente por no cumplir con la cadena de frío.

¿Esa cifra daría pie para hablar de un posible proceso de responsabilidad fiscal?

Si nosotros en la actuación especial de fiscalización que iniciamos por parte de la delegada de salud da lugar a que, efectivamente, hubo una pérdida de recursos, sí. Inmediatamente nosotros dejamos en firme el hallazgo fiscal, lo que hacemos es alertar a responsabilidad fiscal, donde ellos inician un proceso y determinan si hubo pérdida del recurso.

Esa es una alerta que ya lanzamos. Pero puede cambiar en dos días. Ellos me dijeron, esta semana, que al 15 de noviembre estarán 35 millones de colombianos vacunados con la primera dosis.

Al Gobierno le está contando el reloj para entregar los resultados presupuestados el próximo 31 de diciembre ¿Cuál es la evaluación preliminar de esta Contraloría delegada en Salud?

Colombia estaba preparada. Pero este era un proceso que dependía de muchos factores. Hacer una vacunación masiva de 35 millones de colombianos, eso no había pasado. Tener la disponibilidad de vacunas, eso tampoco había pasado. Muy difícil. Dentro de todo el proceso va bien, es aceptable.

