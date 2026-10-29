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Alias "El Gatico" fue capturado por crimen ocurrido hace casi 30 años

Jorge Luis Alfonso López, hijo de la condenada y fallecida empresaria del chance Enilce López, fue aprehendido ayer en Barranquilla. La captura tendría relación con el asesinato de Guillermo Montero Carpio, ocurrido en 1997 en Sincelejo. Esto se sabe.

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Redacción Judicial
Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias "El Gatico".
Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias "El Gatico".
Foto: Jorge Londoño - David Campuzano

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Jorge Luis Alfonso López, conocido como alias "El Gatico", hijo de la empresaria Enilce López, alias "La Gata", fue nuevamente capturado por las autoridades. Esta vez, sería por su presunta responsabilidad en un crimen cometido hace casi 30 años en Sucre. Según confirmó este diario, la aprehensión se llevó a cabo el pasado miércoles en Barranquilla.

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De acuerdo con la información que se conoce hasta el momento, la investigación es por el crimen de Guillermo Montero Carpio, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) , cometido en 1997 y la adelanta una fiscal bajo la Ley 600 de 2000. Por este mismo crimen, en agosto pasado se entregó en Sincelejo (Sucre) el exdirigente político y ganadero sucreño Víctor Antonio Guerra de la Espriella.

En agosto pasado, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos lo envió a prisión preventiva. Para el ente investigador, Guerra de la Espriella es presunto coautor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de secuestro simple y secuestro simple, relacionados con los hechos ocurridos el 10 de junio de 1997 en Sincelejo.

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En cuanto a "El Gatico", se encontraba en libertad condicional desde el 30 de diciembre del año pasado, cuando la jueza sexta de ejecución de penas de Barranquilla, Carmen Luisa Terán Suárez, le concedió la libertad. El hombre llevaba 19 años en prisión, pagando una condena por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir.

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Para esa condena fueron claves los testimonios de la exparamilitar Nevis Consuelo Caballero, hoy protegida en Estados Unidos. En sus declaraciones ante la justicia, la mujer señaló que alias “Gatico” había acordado con paramilitares del departamento de Bolívar el asesinato del periodista, como respuesta a las denuncias de presunta corrupción hechas por Jorge Enrique Prins desde su trabajo.

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López fue alcalde de Magangué (Bolívar). En el año 2014 fue hallado responsable de ordenar el homicidio del periodista Jorge Enrique Prins, crimen ocurrido el 19 de febrero de 2005. El comunicador adelantaba investigaciones periodísticas sobre la presunta administración irregular de recursos públicos del mandatario, por lo que el hijo de Enilce López, según el fallo en su contra, ordenó asesinarlo.

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Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • carlos(20514)Hace 20 minutos
    30 años?
  • Giovanni(38945)Hace 26 minutos
    Ya empiezan a caer los De la Espriella…
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