Judicial

Alias “Fercho” y “Wilser”, señalados por el atentado en base militar en Cesar

El atentado contra la base militar ubicada en la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), ocurrido en la noche del pasado 18 de diciembre, habría sido perpetrado por alias “Fercho” y alias “Wilser”, líderes del frente Camilo Torres Restrepo del Eln.

Redacción Judicial
19 de diciembre de 2025 - 09:15 p. m.
Alias “Fercho” y “Wilser”, señalados por el atentado en base militar en Cesar./Imagen de referencia
Las autoridades confirmaron la identificación de dos líderes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (Eln), señalados como responsables del ataque con explosivos registrado el pasado 18 de diciembre contra la base militar ubicada en la vereda El Juncal, en el municipio de Aguachica (Cesar), que dejó un saldo de siete uniformados muertos y 30 heridos.

Se trata de Alonso Contreras Ramírez, alias “Fercho”, y José Sánchez Navarro, alias “Wilser”, integrantes y líderes del frente Camilo Torres Restrepo. Alias “Wilser”, de 36 años, contaría con un prontuario criminal de 22 años y, según indicaron las autoridades, sería experto en explosivos y francotirador.

Para contexto: Aumentan a siete los soldados muertos y a 30 los heridos tras ataque a base militar en Cesar

Además, las autoridades señalaron que alias “Wilser” tiene una orden de captura vigente, emitida por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de la Fiscalía.

Por su parte, alias “Fercho”, de 44 años, tendría 18 años de trayectoria criminal. El hombre cuenta con dos órdenes de captura vigentes por los delitos de terrorismo y rebelión. Según indicaron las autoridades, habría tenido un papel clave en la coordinación y ejecución del atentado.

Según las primeras pesquisas del Ejército Nacional, “en esta acción terrorista, los criminales emplearon drones acondicionados con explosivos improvisados y realizaron el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales, tipo tatuco”.

Le puede interesar: Cuatro soldados murieron y siete más resultaron heridos tras ataque a base militar en Cesar

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se pronunció a través de la red social X, donde indicó que, en lo que va de año, se ha inhibido alrededor del 95% de los ataques con drones. Sin embargo, el jefe de la cartera advirtió que “la amenaza ha crecido exponencialmente y a una velocidad muy rápida, lo cual pone en grave riesgo la seguridad nacional”.

El ministro indicó que el presidente Gustavo Petro autorizó “avanzar en una urgencia manifiesta y la gestión de 1 billón de pesos para desarrollar la primera fase de un proyecto estratégico que busca proteger a todo el país de los ataques con drones”.

Estos son los siete soldados muertos en el ataque

  • Soldado Profesional Jaime Alejandro Cárdenas Ramírez
  • Soldado Profesional Mateo Pino Pulgarin
  • ⁠Soldado Profesional Juan David Pérez Vides
  • ⁠Soldado Profesional Kevin Andrés Méndez Torres
  • ⁠Soldado Profesional Jhon Fredy Moreno Sierra
  • Soldado Brandon Daniel Valderrama Martínez
  • Jorge Mario Orozco Díaz

Por Redacción Judicial

