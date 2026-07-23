Alias “Memín”, exjefe de las AUC en Antioquia, acepta su responsabilidad en 164 crímenes

Alias "Memín" comandó una de las estructuras de las AUC con influencia criminal en los municipios antioqueños de San Jerónimo y Ebéjico. Foto: Archivo

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Luis Arnulfo Tuberquia, alias “Memín” exjefe del Bloque Noroccidental de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia, aceptó su responsabilidad en 164 crímenes cometidos entre 1996 y 2005. El excomandante paramilitar ahora espera que un juez defin el monto de la condena en su contra por los hechos en lo que aceptó haber participado.

Según la información entregada por la Fiscalía, la investigación adelantada por una funcionaria de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos da cuenta de la forma en la que alias “Memín”, cuando fue comandante de las AUC en Antioquia, habría ordenado que se cometieran graves crímenes en contra de campesinos, comerciantes y líderes sociales.

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Los hechos investigados por los funcionarios del búnker ocurrieron en los municipios de Ebéjico (44 hechos) y San Jerónimo (123 hechos), donde tenía amplia influencia la estructura de las AUC comandada por alias “Memín”. Son, en total, 109 homicidios en persona protegida, 16 desapariciones forzadas, 11 desplazamientos forzados y nueve casos de tortura en persona protegida.

También aceptó su responsabilidad en cinco secuestros, cuatro casos de acceso carnal violento en persona protegida, dos de lesiones en persona protegida, 11 hurtos calificados y agravados. Además de los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas de defensa personal y de uso privativo de las Fuerzas Militares, y uso ilegal de uniformes e insignias.

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Entre los hechos por los cuales alias “Memín” se acogió a Justicia y Paz y será condenado de forma anticipada está el asesinato de William de Jesús Rivera Brand, exalcalde de Santa Fe de Antioquia y excandidato a la Cámara de Representantes. El 23 de septiembre de 2001 se desplazaba en su vehículo hacia Medellín junto a su familia, regresando de un evento político en Giraldo.

Cuando llegó al hotel Quimbaya, en el municipio de San Jerónimo, hombres armados que se movilizaban en una motocicleta abordaron al político de 51 años, economista de la Universidad Autónoma Latinoamericana, y lo obligaron a bajar de su vehículo. Le dispararon en repetidas oportunidades y murió en el lugar de los hechos. Hacía parte del directorio Liberal Democrático, liderado por el entonces candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez.

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Otros de los hechos en los que aceptó responsabilidad alias “Memín” son el asesinato de Jaime Arturo Ramírez Arboleda, concejal del municipio de San Jerónimo elegido en el año 2000 por el Partido Liberal, y del líder comunitario José Milagros Mena Gil. También el reclutamiento de un adolescente de 17 años, la violencia sexual contra su madre y su hermana, y el desplazamiento forzado de esa familia en zona rural de Ebéjico.

Ahora será un juez especializado el encargado de emitir una sentencia condenatoria en contra de alias “Memín”, tras aceptar su responsabilidad en estos crímenes. La negociación del exjefe paramilitar con la justicia se conoce solo un par de días después de que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla condenara a cuatro exintegrantes del Frente Juan Andrés Álvarez de las AUC por su responsabilidad en 78 crímenes.

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Los hechos ocurrieron en los departamentos de Cesar y La Guajira entre 1995 y 2005, bajo el mando de Óscar José Ospino Pacheco, alias “Tolemaida”, quien comandaba el Frente Juan Andrés Álvarez, brazo urbano al servicio de Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″; Amaury Gómez Ramos, alias “Bigotes” o “Binladen”; Hernando de Jesús Fontalvo Sánchez, alias “El Pájaro”; y Evangelista Bastos Bernal, alias “Pedro” o “Jota”.

El tribunal determinó que los cuatro exparamilitares son responsables de delitos de lesa humanidad y de graves infracciones al derecho internacional humanitario, entre ellos masacres, homicidios selectivos, desapariciones forzadas y desplazamientos forzados. Entre los hechos condenados está la toma paramilitar del municipio de Villanueva (La Guajira), ocurrida en la madrugada del 8 de diciembre de 1998, donde asesinaron a 11 personas.

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