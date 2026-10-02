La detención fue realizada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en coordinación con el CTI, el grupo SIU y la DEA….

Fue capturado con fines de extradición Jorge Enrique Figueroa Monroy, conocido como alias “Toto”, mientras se encontraba recluido en la cárcel de Guaduas (Cundinamarca). El hombre, requerido por la justicia de los Estados Unidos, ya había sido condenado en Colombia por el asesinato del agente de la DEA Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, perpetrado en 1998.

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Alias “Toto”, condenado por asesinar a agente de la DEA, fue capturado y será extraditado

La detención fue realizada por la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico, en coordinación con el CTI, el grupo SIU y la DEA. Puntualmente, Figueroa Monroy es solicitado por la Corte Distrital de Columbia por los delitos de narcotráfico y homicidio en segundo grado de una persona internacionalmente protegida.

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Según fuentes de la Fiscalía, alias "Toto" habría hecho parte de una organización delictiva transnacional con injerencia en Bogotá, desde donde se habrían coordinado envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa entre los años 2020 al 2025. De acuerdo al ente investigador, en la red de narcotráfico participaban ciudadanos israelíes.

El asesinato de Arnoldo Moreno

El agente de la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA), Francisco Arnoldo Moreno Aguilar, fue asesinado el 22 de noviembre de 1998 en el bar El Divino, ubicado en la Zona Rosa de la capital, en medio de una riña con alias “Toto”. Figueroa Monroy intentó golpearlo, pero Moreno Aguilar, experto en artes marciales, lo sometió sin dificultad y luego se retiró del establecimiento. Figueroa lo siguió y lo asesinó.

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En medio de la pelea también resultó muerto Hugo Alberto Espinosa Velásquez, de quien no se estableció de dónde provino el impacto que le causó la muerte. La DEA y la Policía iniciaron las investigaciones y fue tal la presión que Figueroa, quien había huido a Ibagué, tuvo que entregarse a las autoridades.

Por estos hechos, Figueroa fue condenado a 33 años de prisión, pena que posteriormente fue reducida a cinco años mediante una decisión de segunda instancia. Fuentes de la Fiscalía le explicaron a El Espectador que alias “Toto” fue capturado después de esa sentencia y que se encontraba en el centro penitenciario de Guaduas cumpliendo la pena cuando inició su proceso en Estados Unidos por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico.

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