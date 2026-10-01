Archivan indagación por posible espionaje al exministro Andrés Idárraga con software Pegasus

La decisión, adoptada recientemente por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco,…

La Procuraduría General de la Nación archivó la indagación disciplinaria por el presunto espionaje con el software Pegasus hecho al exsecretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga. La indagación buscaba establecer si desde el Ministerio de Defensa, a cargo de Pedro Sánchez Suárez, o desde unidades de contrainteligencia se habría dado la orden de espiar al exfuncionario.

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La decisión, adoptada recientemente por la Sala Disciplinaria de Instrucción del Ministerio Público, con ponencia de la procuradora Patricia Carrillo Blanco, cobija al exministro de Defensa del gobierno del expresidente Gustavo Petro, Pedro Sánchez, y a otros funcionarios del Ejército Nacional que fueron objeto de la indagación.

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El documento de 20 páginas señala: "No existen elementos de juicio que comprometan la responsabilidad de funcionarios del Ministerio de Defensa ni del Ejército Nacional en las presuntas interceptaciones realizadas al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Andrés Idárraga Franco, quien para la época de los hechos denunciados se encontraba encargado del Ministerio de Justicia".

Asimismo, se lee: "No existe evidencia de que al interior de las Fuerzas Militares funcionara el software Pegasus, aunado a que no existió una misión de trabajo u orden de operaciones del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, con el propósito de realizar actividades de inteligencia o contrainteligencia en relación con los presuntos seguimientos en contra del funcionario".

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En ese sentido, la Procuraduría General de la Nación resolvió ordenar la terminación de la actuación disciplinaria y archivar de forma definitiva la investigación contra los funcionarios y exfuncionarios investigados por la denuncia de Andrés Idárraga.

Las denuncias de Andrés Idárraga

En enero de 2026, el entonces ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, denunció supuestas interceptaciones a sus comunicaciones mediante el software Pegasus. Según la denuncia, entre agosto y noviembre de 2025, su celular habría sido intervenido con el software espía. En su pronunciamiento, sostuvo que la orden para rastrear sus comunicaciones e infiltrar su información personal habría provenido del propio Gobierno y señaló directamente al Ministerio de Defensa.

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"Un informe forense confirmó que Pegasus fue usado ilegalmente para espiarme junto a mi familia. La infiltración habría sido ordenada desde el Ministerio de Defensa, utilizando gastos reservados y estructuras de contrainteligencia del Estado (del Ejército) para perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción", indicó en una publicación en su cuenta de X.

Los hechos habrían ocurrido cuando Idárraga se desempeñaba como secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo desde el cual adelantaba investigaciones relacionadas con posibles casos de corrupción. Según la denuncia del entonces ministro encargado, el presunto espionaje ilegal en su contra estaría relacionado con las denuncias que realizaba desde su cargo.

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