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Nueve años después, el Estado aún no sabe cuántos niños wayuu debe proteger

El alto tribunal fue hasta las comunidades para comprobar si las soluciones que aparecen en los informes realmente funcionan. Encontró niños sin seguimiento médico, fuentes de agua insalubres y una pregunta que el Estado todavía no puede responder: ¿a cuántos menores wayuu debe proteger?

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Redacción Judicial
En 2017 la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional y ordenó medidas urgentes para La Guajira, que aún siguen sin implementarse como debería ser.
En 2017 la Corte declaró el estado de cosas inconstitucional y ordenó medidas urgentes para La Guajira, que aún siguen sin implementarse como debería ser.
Foto: EFE - Carlos Ortega

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En la tradición wayuu, el sinsonte, un ave de plumas grises y pecho blanco, anuncia noticias que vienen de lejos. Lo llaman waimpirai. En Waimpiralein, una comunidad del corregimiento de Jojoncito, en Uribia (La Guajira), las noticias que una comisión de la Corte Constitucional recogió el pasado 27 de agosto hablaban de una espera de años: tener agua potable, comida y atención médica para sus niños. Allí, las familias se abastecen de un reservorio donde los expertos observaron una coloración verdosa y la posible presencia de heces de…

Por Redacción Judicial

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