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Fiscalía y autoridades de EE. UU. crean unidad contra el crimen organizado transnacional

El objetivo de esta unidad será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras de Colombia, según detalló la Fiscalía.

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Redacción Judicial
30 de septiembre de 2026 – 09:52 p. m.
El objetivo de esta unidad será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, según detalló la Fiscalía.
El objetivo de esta unidad será identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, según detalló la Fiscalía.
Foto: Fiscalía

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Este miércoles 30 de septiembre se hizo oficial la creación de la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) de Colombia. Así lo confirmaron la Fiscalía General de la Nación y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, a través de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), entidades que firmaron el memorando.

Según detalló la Fiscalía en un comunicado de prensa, el objetivo de esta unidad será “identificar, desarticular y desmantelar grupos de crimen organizado que operan más allá de las fronteras, con investigaciones articuladas entre ambos países y un intercambio de información más ágil”.

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Para este fin, el ente investigador confirmó que el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía seleccionará a los integrantes entre sus unidades especializadas, “con estándares profesionales, psicológicos, físicos y éticos rigurosos, y los asignará por mínimo tres años”.

Además, detalló que un funcionario de la Fiscalía con experiencia en supervisión será el coordinador y responderá por la operación diaria de la Unidad. Por su parte, la HSI “facilitará capacitación y asistencia técnica, y realizará aportes de recursos y equipos conforme a la disponibilidad de fondos”.

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En su pronunciamiento, la Fiscalía explicó que este acuerdo, suscrito entre el fiscal general encargado, Gilberto Javier Guerrero Díaz, y el agregado para la región andina y jefe para las Américas de HSI, Luis A. Rico, tendrá una vigencia de cinco años renovables.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

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