Archivan investigación contra magistrados señalados de omitir protocolos con jueza Vivian Polanía

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial (CNDJ) archivó la investigación contra los magistrados del Tribunal Superior de Cúcuta, señalados de no adoptar las medidas necesarias frente a supuestas omisiones de la jueza Primera Municipal de Control de Garantías de esa ciudad, Vivian Polanía.

El proceso se inició por una compulsa de copias del Juez Segundo Municipal de Garantías, quien advirtió que la aparente ausencia injustificada de su colega durante cuatro días al despacho había pasado completamente desapercibida para el tribunal.

Sin embargo, durante la investigación se estableció que, para esas fechas, la jueza Polanía contaba con autorización para trabajar en casa, “por lo que el Tribunal Superior solicitó activar de manera urgente la ruta de la ARL, con el fin de verificar el estado de salud de la funcionaria y disponer el cierre de despachos, así como la reprogramación de los turnos de disponibilidad ante la afectación de las audiencias asignadas”, indicó la CNDJ.

Luego de enterarse de que la jueza se encontraba hospitalizada y que esa era la razón de su ausencia, los magistrados solicitaron no adelantar los trámites administrativos. Pidieron esperar a establecer si la servidora judicial contaba con las facultades necesarias para continuar en el ejercicio del cargo o, por el contrario, si debía considerarse la posibilidad de repartir sus procesos a otros despachos mientras se recuperaba.

Asimismo, esa jurisdicción confirmó que los magistrados sí emitieron un comunicado a la Fiscalía y al Consejo Seccional de la Judicatura, además de adoptar “decisiones en Sala Plena con el fin de excluir temporalmente al despacho de Polanía Franco del reparto, activar la vigilancia administrativa y evitar la parálisis del servicio”.

Por ello, la CNDJ, con ponencia del magistrado Alfonso Cajiao, tomó la decisión de archivar el caso y concluyó que “el Tribunal Superior de Cúcuta desplegó todas las acciones necesarias para atender una situación excepcional que escapaba a su ámbito de control directo, cumplió con el deber de preservar la continuidad en la administración de justicia y, al mismo tiempo, garantizó los derechos fundamentales de la jueza”.

