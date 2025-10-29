Ataque de las disidencias de las Farc con drones dejó seis heridos en El Plateado

Cerca del batallón blanco del atentado se encuentra la escuela rural Bello Horizonte, que resultó afectada por el lanzamiento de los explosivos. Foto: Ejército Nacional

Un nuevo ataque de las disidencias de las Farc en contra de la fuerza pública dejó esta vez seis personas heridas en El Plateado (Cauca). De acuerdo con las primeras informaciones que se tienen del hecho, cinco de los heridos son menores de edad y una mujer adulta que tuvo que ser trasladada a otro municipio por la gravedad de sus heridas.

Según la información que se tiene hasta el momento, los hechos ocurrieron en la tarde de este martes, cuando presuntos integrantes del frente Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, lanzaron dos explosivos con drones contra la base militar ubicada en el sector La Hacienda, del corregimiento El Plateado, en Argelia (Cauca).

Cerca de ese batallón se ubica la escuela rural Bello Horizonte, la cual resultó afectada por el lanzamiento de los explosivos. Además de la afectación a las instalaciones, algunos menores de edad y una mujer fueron heridos.

Según las autoridades, al centro de salud de El Plateado le fueron reportadas seis personas heridas, cinco de ellas menores de edad que presentaban aturdimiento por los explosivos. Sin embargo, ya todos fueron dados de alta.

La sexta persona es una mujer que presentaba heridas por esquirlas. Fue trasladada al municipio de Argelia y, posteriormente, a Popayán, capital del departamento. Según las autoridades, ya se encuentra fuera de peligro.

Este ataque se suma al ocurrido el pasado 14 de julio en el sector conocido como El Amparo, zona rural del municipio de Suárez (Cauca). Allí, en medio de los combates, las disidencias de las Farc atacaron al Ejército con drones cargados de explosivos, causándole la muerte al soldado profesional José Daniel Ortiz Conde.

