Fuerzas Militares llegan a Cauca para atender situación de seguridad tras ataque en Buenos Aires

Las operaciones de la cúpula militar estarán concentradas en las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez. Foto: Fuerzas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El comandante de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Cubides, llegó a Popayán (Cauca), junto a los comandantes y jefes de Operaciones e Inteligencia, para evaluar la situación de orden público y definir las acciones militares que se adelantan en coordinación con la Policía tras los recientes hechos de violencia registrados en el departamento.

Según informó la institución, la visita de la cúpula militar busca fortalecer la ofensiva contra las disidencias de las Farc al mando de alias “Iván Mordisco”, señaladas de “generar terror y zozobra en la población civil durante los últimos días”. Las operaciones estarán concentradas en las estructuras Carlos Patiño, Dagoberto Ramos y Jaime Martínez, esta última identificada como responsable del ataque armado del 16 de diciembre en Buenos Aires (Cauca).

#AEstahora me desplazo a Popayán, Cauca, en compañía de los Comandantes, Jefes de Operaciones y de Inteligencia de las @FuerzasMilCol, con el propósito de abordar de manera integral y estratégica las acciones militares que, en coordinación con la @PoliciaColombia, se desarrollan… pic.twitter.com/F6IouTr8Fz — Comandante General de las Fuerzas Militares (@COMANDANTE_FFMM) December 18, 2025

Las Fuerzas Militares indicaron que el despliegue pretende mantener las operaciones en los corredores estratégicos del norte de Cauca y reforzar la presencia del Estado en las zonas más afectadas por la acción de estos grupos armados.

En contexto: Siete horas sin refuerzos: así fue el hostigamiento armado en Buenos Aires (Cauca)

¿Qué pasó en Buenos Aires (Cauca)?

La Policía confirmó que ocho uniformados resultaron heridos tras cerca de diez horas de hostigamientos armados registrados el pasado 16 de diciembre en el municipio de Buenos Aires, al norte del Cauca. De acuerdo con información de inteligencia, el ataque que inició hacia las 6 de la mañana y se extendió hasta las 3 de la tarde, habría sido liderado por alias “Max Max”, presunto líder del frente Jaime Martínez del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

Entre el 9 y el 30 de diciembre, el frente Carolina Ramírez, también perteneciente al EMC, anunció un paro armado en los departamentos de Caquetá y Putumayo. Aunque las Fuerzas Militares han señalado que estos bloqueos estarían relacionados con disputas internas por el control de economías ilícitas, hasta el momento las autoridades no han confirmado si el ataque en Buenos Aires se produjo en el marco de ese paro.

Durante la jornada, se registraron múltiples ataques con explosivos contra las unidades encargadas de la seguridad del municipio. Dos policías sufrieron heridas de gravedad por esquirlas y otros seis presentaron lesiones por aturdimiento. Todos fueron trasladados a la Clínica Valle del Lili, en Cali, donde permanecen bajo atención médica.

Lea: Ataque armado con explosivos y fusiles mantiene enfrentamientos en Buenos Aires (Cauca)

Los hostigamientos dejaron severos daños en la estación de Policía, varias viviendas aledañas, la sede del Banco Agrario y el edificio de la Alcaldía. En su momento, la Policía informó que activó todas las capacidades de investigación criminal e inteligencia para identificar y judicializar a los responsables de los ataques, que calificó como una grave violación al derecho internacional humanitario y a los derechos fundamentales de la población civil.

En horas de la tarde del mismo 16 de diciembre, el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo, y el director de la Policía, el general William Rincón, se desplazaron hasta el municipio para coordinar las operaciones en terreno. Según informó Rincón, los disidentes abandonaron en el lugar al menos cinco cilindros y una volqueta cargada con munición y dinamita, que posteriormente fueron detonados de manera controlada por unidades del Ejército y la Policía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.