Condenan a 55 años de prisión a un hombre por caso de feminicidio en Medellín

Un juez penal de conocimiento de Medellín halló responsable a Rafael Ramiro Vanegas Muñoz de asesinar a su pareja sentimental y desaparecerla en la capital antioqueña, en hechos ocurridos en el año 2023. Tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía, el togado lo condenó a una pena de 55 años de prisión.

La víctima, de 36 años, fue vista por última vez el 18 de febrero de 2023, en un sector conocido como El Cucaracho, del barrio Robledo de la ciudad de Medellín. Tras 37 días de búsqueda, las autoridades encontraron el cuerpo sin vida de la mujer en una quebrada. El Instituto Nacional de Medicina Legal hizo su identificación y confirmó que se trataba de la persona reportada como desaparecida.

Según la investigación, dirigida por una fiscal de la Seccional Medellín, Vanegas Muñoz sometió a su compañera sentimental a “un ciclo de violencia física, verbal y psicológica”. Además, se estableció que, en el pasado, llegó a amenazar a la víctima con asesinarla y arrojarla a un río para evitar que fuera localizada, como finalmente ocurrió.

Asimismo, la Fiscalía señaló que durante el tiempo en que la mujer estuvo desaparecida, la familia recibió llamadas anónimas en las que se afirmaba que la víctima se había trasladado a trabajar a Barcelona (España). Sin embargo, solo se trataba de engaños para evitar que no siguieran adelante con la búsqueda ni hallaran su cuerpo.

Vanegas Muñoz fue capturado por la Policía Nacional en mayo de 2024. De inmediato, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento preventiva en un centro carcelario, al tiempo que era judicializado por los delitos de feminicidio agravado y desaparición forzada, mismos por los cuales fue condenado en primera instancia.

Según ha documentado la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2025 se registraron 352 feminicidios, 217 intentos de feminicidio y 16 transfeminicidios en Colombia. Antioquia se ubicó como el departamento con mayor número de casos (67), seguido de Bogotá (55), Magdalena (50) y Atlántico (46).

