Así va la audiencia en la que se definirá si Álvaro Uribe va a juicio

Este 27 de abril se conocerá una decisión clave para el proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez: la jueza del caso dará a conocer si accede a la petición de la Fiscalía de archivar la investigación. O, si, por el contrario, el exmandatario y líder natural del Centro Democrático debe ir a juicio por los presuntos delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. En El Espectador le contamos, minuto a minuto, qué sucede en la audiencia.

El oficial mayor del despacho hace un recuento de las intervenciones de las demás partes del proceso: las presuntas víctimas, la Procuraduría y la defensa de Álvaro Uribe. Primero, comienza con los argumentos de Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, una de las supuestas víctimas del caso, quien ha sostenido que Uribe debería ir a juicio y ha criticado la labor de investigación de la Fiscalía.

En su momento, Villalba aseguró que, cuando pidió la preclusión, el fiscal Gabriel Jaimes echó mano de pruebas que llegaron después de que el radicara la solicitud de la audiencia. Es decir, que Jaimes habría utilizado como argumento en las audiencias evidencias que solo conoció después de haber concluido que el proceso debía archivarse. Asimismo, el abogado del senador Cepeda dijo que los testigos favorables a Uribe en este caso son “sospechosos”, dada su cercanía política o ideológica con el expresidente.

El oficial del juzgado también recordó los argumentos del exfiscal Eduardo Montealegre y el exvicefiscal Jorge Perdomo, quienes pidieron negar la petición de preclusión. En una orilla distinta estuvo la Procuraduría, cuyo representante, Jorge Enrique Sanjuán, estuvo de acuerdo con la solicitud de archivo. Es más, consideró que eran 19 los hechos sobre los que se estaba investigando al expresidente, no seis, y dijo que la Fiscalía debió pedir preclusión por otras conductas por las que la Corte Suprema lo investigó.

Finalmente, el funcionario judicial se refirió a los argumentos de la defensa de Uribe, que son principalmente dos: que el expresidente no es determinador de las conductas por las que es investigado y que no hay dolo.

La jueza Ortiz continúa describiendo los argumentos de la Fiscalía para pedir que el caso se precluya. En su momento, el fiscal Jaimes se concentró en seis puntos: primero, los acercamientos del abogado Diego Cadena al testigo Juan Guillermo Monsalve para que se retractara, que efectuaran su compañero de celda, Enrique Pardo; así como Victoria Jaramillo y Ricardo Williamson. En segundo lugar, los acercamientos que, al parecer, hicieron alias Caliche y el excongresista Álvaro Hernán Prada para que Monsalve se retractara.

En tercer lugar, las gestiones que supuestamente hicieron personas cercanas a Uribe, como el exsenador Fabio Valencia Cossio y empresarios cercanos a él para asegurarse de que el narcotraficante Juan Carlos el Tuso Sierra declarara en contra del senador Iván Cepeda en la Corte Suprema. En cuarto lugar, las visitas y contactos del abogado Diego Cadena a la exfiscal Hilda Niño para que, asimismo, declarara en favor de Uribe. Se trata de una exfuncionaria condenada por corrupción que ha dicho que el caso contra Uribe sería un complot.

El quinto hecho por el que es investigado Uribe tiene que ver con tres cartas, firmadas por exparamilitares recluidos en la cárcel de Cómbita en las que señalaban supuestos ofrecimientos ilegales que les hiciera el senador Iván Cepeda. Las cartas llegaron a la Corte Suprema, pero allí se determinó que habrían sido escritas de puño y letra del abogado Cadena. Finalmente, Uribe es investigado por las entregas de dinero al exparamilitar Carlos Enrique Vélez por parte de Cadena para que, al parecer, hablara en favor de Uribe. El abogado ha dicho que fueron apoyos humanitarios, no sobornos.

Al finalizar este recuento, la togada hace una aclaración fundamental: en su decisión no va a expresar nada que tenga que ver sobre la materialidad de los delitos ni la posible autoría del Uribe. Es decir, no va a decir si el expresidente es culpable o no, sino que solo se va a concentrar en resolver las solicitud del ente investigador: si, por falta de pruebas, el caso debe cerrarse.

Hacia las 9:40 la jueza le dio la palabra al oficial mayor de su despacho para que resumiera las intervenciones de las víctimas.

La jueza Carmen Helena Ortiz arranca la audiencia pasadas las 8 de la mañana con una advertencia: “Será una extensa jornada”. Por eso, les explica a las partes que le pedirá a su oficial mayor que le ayude a leer su decisión. Acto seguido, lo primero que aborda la jueza son los hechos del caso. Recuerda que la génesis del proceso ocurrió en la Corte Suprema de Justicia en 2018.

A continuación, reseña todas las actuaciones que hizo el alto tribunal que le permitieron llamar a indagatoria al expresidente por los delitos de soborno y fraude procesal. A renglón seguido, recapitula los hechos que ocurrieron cuando Uribe renunció a su curul en el Senado y la Corte Suprema perdió la posibilidad de investigarlo.

También recuerda el episodio que se generó tras esa renuncia, pues no era claro si Uribe ya había sido imputado o no (pregunta que resolvió la Corte Constitucional en noviembre del año pasado, aclarando que sí lo estaba). A continuación, la jueza Ortiz se detiene en las actuaciones que realizó la Fiscalía, cuando el expediente le cayó en sus manos.

Explica que el fiscal del caso, Gabriel Jaimes Durán, pidió la preclusión del caso porque, según su investigación, no había pruebas ni tampoco indicios de ilegalidades en la actuación del expresidente Uribe. La jueza Ortiz describe con detalle los seis puntos que había resumido la Fiscalía en su petición de archivo para explicar por qué, en su opinión, el caso debía cerrarse.

