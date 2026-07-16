Asonadas contra el Ejército en Cauca dejan cuatro personas heridas y un menor aprehendido

De acuerdo con el reporte oficial, durante la asonada cuatro personas agredieron directamente al personal militar con el propósito de arrebatarle su armamento de dotación. Foto: Ejército

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En el marco de la Operación Perseo, desplegada en el Cañón del Micay (Cauca), tropas del Ejército fueron blanco de una asonada en el sector El Filo, jurisdicción del municipio de El Tambo. Según las autoridades, cerca de 500 personas, presuntamente bajo el constreñimiento de alias “Samuel” y alias “El Gordo”, integrantes de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las Farc de “Iván Mordisco”, intentaron impedir el desarrollo de las operaciones militares en la zona.

De acuerdo con el reporte oficial, durante la asonada cuatro personas agredieron directamente al personal militar con el propósito de arrebatarle su armamento de dotación y de emplear dispositivos explosivos, lo que representó una amenaza para la integridad de los soldados.

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Ante esta situación y, según el Ejército, en cumplimiento de los protocolos sobre el uso de la fuerza, las tropas actuaron en legítima defensa y emplearon medidas disuasivas para repeler la agresión.

Como resultado del enfrentamiento, las cuatro personas que, según el Ejército, atacaron a los uniformados resultaron heridas. Posteriormente, recibieron los primeros auxilios en el lugar y fueron evacuadas por vía aérea a la ciudad de Popayán para continuar con la atención médica.

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El Ejército Nacional anunció que interpondrá las denuncias penales correspondientes contra quienes participaron en estos hechos por los delitos de asonada y las demás conductas punibles contempladas en el Código Penal.

En total, cinco personas fueron extraídas de la zona y serán puestas a disposición de las autoridades judiciales. Adicionalmente, un menor de edad fue aprehendido durante los hechos, por lo que se adelantan las actuaciones correspondientes para el restablecimiento de sus derechos.

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De manera paralela, desde el pasado 15 de junio tropas del Batallón de Alta Montaña 4, adscrito a la Brigada 29, junto con unidades de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, han intensificado las maniobras ofensivas y redoblado el despliegue militar en la zona rural de Mercaderes (Cauca), con el fin de neutralizar los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que operan en la región, entre ellos las disidencias de las Farc, el Eln y el Clan del Golfo.

Según las autoridades militares, estos enfrentamientos obedecen a las disputas por el control de las rutas del narcotráfico y del territorio.

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