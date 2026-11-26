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Los ataques contra la fuerza pública mediante el uso de drones cargados con explosivos continúan. En la tarde de este miércoles 25 de noviembre se presentaron dos nuevos hechos: uno en el Valle del Cauca y uno en Chocó. De acuerdo con la información que se tiene hasta el momento, ninguno de los hechos dejó heridos o muertos.
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El ataque en el Valle del Cauca se dio específicamente en el corregimiento El Carmen, del municipio de Dagua. Según se conoció, el ataque fue dirigido contra la Estación de Policía. Contra las instalaciones se lanzó una granada que terminó cayendo en la iglesia del pueblo.
De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, la granada dejó un hueco en el techo de la iglesia. Sin embargo, no dejó a ninguna persona herida.
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Por otra parte, el hecho ocurrido en Chocó se presentó en el municipio de Santa Rita. Allí el ataque fue directamente contra la estación de Policía, que quedó afectada, aunque no se reportan heridos.
Según dijo el alcalde de ese municipio, Wilber Antonio Sánchez Mosquera, en diálogo con la emisora Blu Radio, detrás del ataque estaría el Ejército de Liberación Nacional (Eln). “Es un territorio que hace algún tiempo atrás ha venido siendo ocupado por este grupo. Además, tenemos una ubicación estratégica, que permite ese corredor entre varios municipios”, manifestó.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
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Álamo(88990)•Hace 12 minutos¡Aberrante!! Sólo esperamos el video-fake oficial con pistoletero a bordo. ¡No más violencia MÁS IVA!!
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usucapion1000(15667)•Hace 22 minutosEsa es la Seguridad prometida por el ABErrado, pero ahora la prensa corporativa lo trata con guante de seda, ese es su criterio de imparcialidad… Qué ruín…