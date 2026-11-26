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Sobre las 11 de la mañana de este 26 de noviembre se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública. En esta ocasión, el ataque estuvo dirigido contra la estación de Policía de Condoto (Chocó). Puntualmente, las autoridades reportaron dos explosiones.
Según información preliminar, un auxiliar de la institución resultó herido. Se trata de Juan Alcides Murillo Palomino, quien fue trasladado por sus compañeros al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido al hospital San Francisco de Asís de…
Según información preliminar, un auxiliar de la institución resultó herido. Se trata de Juan Alcides Murillo Palomino, quien fue trasladado por sus compañeros al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido al hospital San Francisco de Asís de Quibdó. El joven presenta lesiones en la cabeza.
Las autoridades aún no saben quién está detrás del ataque, pero en el sector hacen presencia el frente Ernesto Che Guevara del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la subestructura Jader Benítez Pantoja del Clan del Golfo.