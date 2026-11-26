En esta ocasión, el ataque estuvo dirigido contra la estación de Policía de Condoto (Chocó). Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Ataque con drones a estación de Policía de Condoto deja un auxiliar herido Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Sobre las 11 de la mañana de este 26 de noviembre se registró un nuevo ataque con drones cargados con explosivos contra la fuerza pública. En esta ocasión, el ataque estuvo dirigido contra la estación de Policía de Condoto (Chocó). Puntualmente, las autoridades reportaron dos explosiones.

Según información preliminar, un auxiliar de la institución resultó herido. Se trata de Juan Alcides Murillo Palomino, quien fue trasladado por sus compañeros al hospital San José de Condoto y posteriormente remitido al hospital San Francisco de Asís de…