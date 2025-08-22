Ataque con explosivos en cerca a la alcaldía de Florencia (Caquetá)

Según los reportes preliminares, el hecho solo causó daños materiales. No hay personas muertas ni heridas. Foto: Redes sociales

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un nuevo ataque terrorista se registró sobre las 3:00 de la madrugada de este viernes 22 de agosto. Esta vez, el hecho ocurrió en pleno centro de la ciudad de Florencia (Caquetá). Al parecer, un artefacto explosivo fue detonado a pocos metros del edificio de la alcaldía de esa población. Hasta el momento, no se reportan personas muertas ni heridas; pero sí daños materiales y graves afectaciones a algunas de las edificaciones cercanas al sitio de los hechos.

Según la información entregada de manera preliminar por las autoridades, se trató de un artefacto de bajo alcance, que habría sido ubicado exactamente en la carrera 12 con calle 15, en una zona de alto tránsito y locales comerciales, a solo dos cuadras de la alcaldía. Desde ayer, los habitantes de Florencia alertaron que en redes sociales estaban circulando audios y mensajes en los que se advertía a la población no circular por la zona.

Lea también: Esto es lo que se sabe, por ahora, de los ataques en Cali y Amalfi

El gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz Aguilar, dijo a medios de comunicación que el hecho podría estar relacionado con cobros de extorsiones por parte de grupos al margen de la ley. En esa zona del país tienen amplia incidencia las disidencias de las Farc, especialmente la facción comandada por alias “Calarcá Córdoba”, que se disputa el control territorial con el grupo liderado por alias “Iván Mordisco”.

“Es un artefacto de menor poder explosivo que detonaron cerca a una droguería, probablemente por no querer pagar extorsión. Estas estructuras armadas ilegales al mando de alias ‘Calarcá’ continúan sembrando el terror y la zozobra en el departamento”, dijo el mandatario local.

Le puede interesar: Explosión cerca de la base aérea de Cali: gobierno mantendrá PMU y reforzará presencia militar

Este atentado en Florencia se da a menos de 24 horas de los graves hechos que ocurrieron ayer en distintos sitios del país. En Amalfi (Antioquia), un helicóptero de la Policía fue atacado por un dron cargado con explosivos, al parecer, usado por las disidencias de las Farc, de alias “Calarcá Córdoba”. El helicóptero transportaba a uniformados que adelantaban labores de erradicación manual de cultivos de uso ilícito en la zona.

Ocho policías murieron en el lugar de los hechos, que se presentaron ante del mediodía. Luego, las autoridades confirmaron que cuatro de los que habían quedado heridos también fallecieron. Estos son los nombres de los doce uniformados, muertos en el ataque:

Mayor Carlos Mateus

Patrullero Jhonathan Jiménez

Patrullero Neyver Vásquez

Subteniente Nicolás Ovalle

Patrullero Richard Lagos

Patrullero Rafael Anaya

Subintendente José Camacho

Patrullero Yeison Samboní

Patrullero Edwin Zúñiga

Patrullero Michael Astaiza

Patrullero José Valero

Patrullero Juan Guzmán

Más contenido: Estos son los 12 policías muertos en ataque contra helicóptero en Amalfi (Antioquia)

Luego del mediodía, una fuerte detonación se registró cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez de Cali (Valle del Cauca). Videos de redes sociales dejaban columnas de humo, viviendas con ventanas destruidas, establecimientos comerciales gravemente afectados por la onda explosiva y personas pidiendo ayuda para atender a los heridos. Seis civiles murieron por cuenta del ataque y otras 65 personas resultaron heridas.

Una jornada amarga para la capital del Valle del Cauca, por cuenta de este atentado, que había sido antecedido por los tres ataques con motocicletas bomba que se presentaron el pasado 7 de junio en distintos sitios de la ciudad y que dejaron a civiles muertos y heridos. El alcalde de Cali, Alejandro Éder, ordenó la militarización de la ciudad y se tomaron rigurosas medidas de seguridad.

Lea: Helicóptero de la Policía fue derribado en zona rural de Amalfi (Antioquia)

En horas de la noche, el presidente Gustavo Petro llegó a Cali para liderar un consejo de seguridad extraordinario, que terminó cerca sobre las 2:00 de la madrugada. A la reunión asistieron también altos funcionarios del gobierno, mandatarios regionales, la cúpula militar y de Policía.

Tras esa reunión, el presidente Petro atribuyó ese hecho a una retaliación de la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de “Iván Mordisco”, por su “derrota” en operaciones militares. Se sabe por ahora que se mantendrá el Puesto de Mando Unificado en Cali y habrá un plan de copamiento militares entre el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, para controlar el avance de grupos ilegales.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.