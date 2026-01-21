Atentado con carro bomba en El Plateado (Cauca) no dejó heridos

Al parecer, la camioneta iba a ser ubicada cerca de la estación de Policía del corregimiento, pero el vehículo explotó de manera anticipada. Foto: Archivo part

En la madrugada de este 21 de enero se registró una explosión en El Plateado, zona rural de Argelia (Cauca), tras la detonación de una camioneta cargada con explosivos. Las primeras pesquisas indican que detrás del atentado estaría la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc.

Al parecer, la camioneta iba a ser ubicada cerca de la estación de Policía del corregimiento, pero el vehículo explotó de manera anticipada. La detonación ocurrió entre un colegio y varias viviendas. Hasta el momento, no se reportan personas heridas.

Noticia en desarrollo...

