Eln sería responsable de la explosión de un carro bomba en Los Patios: Policía de Cúcuta Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El coronel Jimmy Arley Belalcázar Oñate, comandante encargado de la Policía Metropolitana de Cúcuta, confirmó que el grupo armado ELN es el responsable del ataque perpetrado en la noche del 31 de agosto en el municipio de Los Patios, Norte de Santander. La explosión de un carro bomba ocasionó la muerte de un ciudadano y dejó nueve personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, hacia las 11:15 p. m. fue activado un artefacto explosivo instalado en un vehículo frente a las instalaciones de la Estación de Policía de Los Patios. El coronel Belalcázar precisó que el atentado también dejó heridos a dos uniformados: uno sufrió la mutilación de un miembro inferior y el otro resultó afectado por esquirlas en diferentes partes del cuerpo.

En contexto: Una persona murió en atentado con carro bomba en Los Patios, área metropolitana de Cúcuta

Los videos y fotografías registrados en el lugar reflejan el pánico vivido por los habitantes del sector, quienes se movilizaron para auxiliar a los policías y civiles heridos. El ataque ocurrió sobre la avenida principal del municipio, en un horario en el que los comercios aún permanecían abiertos y circulaba una gran cantidad de personas.

Esta situación agravó el saldo de daños materiales, que incluyó afectaciones a la infraestructura de la Policía, al parque automotor del sector y la incineración de varias motocicletas.

Lea: Niños reclutados y bombardeos: “Nunca son responsables por su reclutamiento”

El presidente Abelardo de la Espriella anunció que este 1 de septiembre viajará al departamento para dirigir un Consejo de Seguridad con toda la cúpula de la Fuerza Pública. “No vamos a dejar sola a una sola región de Colombia. Donde los terroristas pretendan sembrar miedo, allí estará el Estado con toda su fuerza”, sostuvo el mandatario.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, pidió a las autoridades avanzar con determinación en el esclarecimiento del atentado y en la identificación de los responsables del ataque contra la Estación de Policía de Los Patios.

Lea también: Salvatore Mancuso dará entrevista a la Fiscalía antes de indagatoria al expresidente Uribe

Desde el Ministerio Público se rechazó de manera categórica este acto criminal, calificado como inadmisible y como una grave afrenta contra la vida, la seguridad, la tranquilidad y los derechos de la población. “La violencia y el terrorismo no tienen cabida en Colombia”, señaló la entidad.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, también se refirió al atentado y afirmó que “el derecho humanitario no se hizo para legitimar objetivos, sino para minimizar daños, especialmente cuando estos son indiscriminados y afecta a personas y bienes civiles. Justicia”.

Le puede interesar: Condenan a policía que desobedeció orden de construir muro de seguridad ante ataque armado

La Defensoría del Pueblo recordó que en diciembre de 2024 emitió una alerta temprana para tres municipios del área metropolitana de Cúcuta: Los Patios, Villa del Rosario y Puerto Santander. En ese documento, la entidad identificó tres escenarios de riesgo. El primero está relacionado con el control del Eln en la zona rural de San José de Cúcuta y en el municipio de Puerto Santander.

El segundo escenario está vinculado con la criminalidad organizada en San José de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios. Por último, la entidad alertó sobre un riesgo asociado con la presencia del Clan del Golfo en San José de Cúcuta y Villa del Rosario.

Respecto al primer escenario, la Defensoría señaló que el Eln ha fortalecido su presencia en San José de Cúcuta a través del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, además de mantener el dominio y control territorial en las zonas rurales de San José de Cúcuta y Puerto Santander. Tras hacer seguimiento a esta alerta, la entidad señaló que el nivel general de cumplimiento de las recomendaciones alcanzó apenas el 30 %.

Más noticias: Defensoría registra 97 casos de reclutamiento de menores en Colombia durante 2026

Esta cifra evidencia que las recomendaciones planteadas no han sido implementadas de manera efectiva. De las 39 propuestas formuladas, solo dos registraron un cumplimiento parcial sustancial. Según la Defensoría, algunas medidas presentan avances incipientes, mientras que otras, hasta el momento, no han arrojado resultados concretos.

La entidad destacó que este nivel de incumplimiento genera preocupación, especialmente porque se trata de una alerta emitida para un territorio fronterizo que, de acuerdo con el monitoreo realizado, registra un aumento de los factores de riesgo asociados con la expansión del conflicto armado desde la región del Catatumbo hacia la capital de Norte de Santander.

A esto se suma que ya ha transcurrido un periodo considerable para la implementación de medidas estructurales, situación que, según la Defensoría, contribuye al agravamiento de la crisis humanitaria en la región, reflejada en el ataque con carro bomba ocurrido frente a la estación de Policía de Los Patios.

Siga leyendo: Corte Suprema confirma condena contra exalcalde por nexos con “La Oficina de Envigado”

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.