Autoridades americanas iniciaron cooperación para la protección de la Amazonía

En un evento realizado en Manaos (Brasil), al que asistieron el presidente Gustavo Petro y el director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, se puso en marcha el Centro de Comunidad de Policías de América (CCPI), cuyo objetivo es proteger el medio ambiente y frenar la deforestación en la Amazonia.

Según explicó el general Triana, el CCPI contará con el respaldo de la Comunidad de Policías de América (AMERIPOL), integrada por 37 instituciones policiales de 30 países del continente. Además, destacó que “en los últimos años, siete de las grandes operaciones lideradas por esta asociación han estado dirigidas a proteger el medio ambiente y a desarticular organizaciones responsables de delitos contra los recursos naturales”.

Esta cooperación policial fue establecida en la Declaración de Belém do Pará, adoptada tras la IV Reunión de Presidentes de los Estados Partes del Tratado de Cooperación Amazónica, celebrada el pasado 22 de agosto en Bogotá (Colombia).

Entre las iniciativas promovidas por AMERIPOL en cuanto el cuidado del medio ambiente también figura el programa ‘Planta un árbol, un bosque para América’, que impulsa la reforestación en América Latina y que, de acuerdo con el director de la Policía de Colombia, “permitió la siembra de 300.000 arbustos en 12 países”.

Asimismo, el general Triana aseguró que desde AMERIPOL, se ha ido trazando una “hoja de ruta común contra el delito”, la cual busca proteger los recursos naturales del continente. “En el caso de Colombia, la Policía Nacional, en desarrollo de las directrices emanadas por el señor Presidente de la República, viene implementando este lineamiento estratégico con un capítulo especial para la protección de la gran selva amazónica”, aseguró el uniformado.

