Mindefensa ordenó inspección a gestión del general Huertas señalado por nexos con disidencias

Luego de que la Procuraduría ordenara la suspensión temporal del comandante de Personal del Ejército, el general Juan Miguel Huertas, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que la cartera ordenó una revisión minuciosa de todos los procedimientos ejecutados por el oficial durante su permanencia activa y desde agosto de este año. Huertas es señalado por presuntos vínculos con las disidencias de las Farc al mando de alias “Calarcá”.

El ministro precisó que el “presidente Gustavo Petro también ya nos ordenó adelantar todo el proceso administrativo para acatar ese fallo y producir la suspensión”, y explicó que una vez el pronunciamiento disciplinario es trasladado al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional, “viene un proceso administrativo” destinado a formalizar la medida.

La Procuraduría confirmó la suspensión del general Huertas el pasado 27 de noviembre, decisión que también incluyó al director de inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, en medio del escándalo por presuntas filtraciones de información estratégica a la estructura insurgente de alias “Calarcá”.

El fallo disciplinario se apoyó en una investigación periodística de Noticias Caracol que reveló documentos según los cuales Huertas y Mejía habrían propuesto a ese grupo armado la creación de una empresa de seguridad para facilitar su movilidad en vehículos blindados y el porte de armas legales. La información fue obtenida tras analizar dispositivos incautados a “Calarcá” el 23 de julio de 2024 durante un operativo en Anorí (Antioquia).

Aunque el ministro Sánchez había afirmado el pasado 25 de noviembre que no separarían del cargo al general Huertas mientras no existieran pruebas concluyentes, la Procuraduría insistió en que había elementos suficientes para disponer la suspensión temporal. Acatando este fallo, el jefe de cartera explicó que la inspección ordenada tiene como finalidad “dar la tranquilidad de que todo se actuó acorde a los procedimientos”.

Según el ministro, el proceso incluye la recopilación de todos los elementos probatorios y su traslado a la cadena de mando: Ejército Nacional, Comando General, Ministerio de Defensa y Presidencia, que debe formalizar el acto administrativo para separar a Huertas del cargo. Añadió que la cartera de Defensa solicitó “a la Procuraduría y a la Contraloría que verifiquen dentro de sus competencias que todo se actuó acorde a la transparencia, a la legalidad y a lo que requiere el pueblo colombiano”.

En su decisión de suspender al general Huertas y a Mejía, la Procuraduría indicó que mantener a Huertas y Mejía en sus cargos podría interferir con la investigación, permitir la reiteración de posibles irregularidades y comprometer el hallazgo de pruebas, dada la jerarquía que ocupan en sus instituciones.

El ente disciplinario también advirtió que ambos investigados tienen acceso privilegiado a información reservada y ejercen superioridad jerárquica sobre funcionarios que podrían conocer o haber participado en los hechos indagados, lo que representa un riesgo adicional para la investigación en su contra.

