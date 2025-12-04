Autoridades indígenas encuentran fosa con restos humanos en Cauca

Una fosa común fue hallada en la vereda Quimayo, en Santander de Quilichao (Cauca), donde fueron encontrados restos humanos, según indicaron las Autoridades Ancestrales Neehnwe’sx del Territorio Ancestral de Am Yu’ Kiwe.

La fosa fue encontrada el pasado 2 de diciembre por las autoridades indígenas, quienes, luego de la exhumación, señalaron que se trataría de una persona adulta y dos menores de edad.

En el lugar también se hallaron prendas de vestir que, según las autoridades indígenas, pertenecerían a María Edilma Ul Baicue y a sus dos hijos menores, Micol Yandel Coicue Ul y Yerson El Coicue Ul, quienes al momento de su desaparición tenían 8 y 4 años, respectivamente.

Estas personas estaban desaparecidas desde el 30 de agosto de 2022. Tras la recuperación de los restos, fueron trasladados a instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar la identidad y establecer las circunstancias de la muerte.

Por su parte, las autoridades indígenas expresaron su rechazo a toda forma de violencia, especialmente la ejercida contra mujeres, niñas y niños. Asimismo, hicieron un llamado a la paz y reiteraron su compromiso con el esclarecimiento del caso de la familia El Baicue.

📆 Fecha: 03/12/2025

📍 Lugar: Toribío, Cauca.

👥 Nº de Víctimas: 03 Personas



➡️Desde el pasado 30 de agosto de 2022 fueron reportados como desaparecidos María Edilma Ul Baicue y sus hijos menores Maicol y Yerson Coicue Ull (que al momento de su desaparición tenían entre 8 y 4… pic.twitter.com/xfGtiIacKb — INDEPAZ (@Indepaz) December 4, 2025

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) reportó esta masacre como la número 76 en 2025. Asimismo, indicó que en la zona actúan el Frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc, el Frente 57 “Yair Bermúdez” y bandas de carácter local. Por el momento, no se tienen indicios sobre quién estaría detrás de la muerte de la mujer y los dos niños.

